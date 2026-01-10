Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

Với nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo, năm 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 10/1, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

Năm 2025, trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên chi nhánh đã đoàn kết, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nhằm giữ vững tăng trưởng. Tính đến hết năm, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt 19.739 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 22.916 tỷ đồng, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu giảm.

Ông Phan Văn Phòng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, ngân hàng đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trụ sở chính Agribank để kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và thông suốt; tiếp tục hiện đại hoá công nghệ, chuyển đổi số các sản phẩm dịch vụ; tập trung làm tốt công tác huy động vốn, điều hành lãi suất phù hợp; tập trung nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng...

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

Năm 2026, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa xác định công tác huy động vốn tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, xuyên suốt; quyết liệt, tập trung tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Mục tiêu phấn đấu tổng nguồn vốn tăng tối thiểu 9-11%, tổng dư nợ tăng tối thiểu 10-12% so với năm 2025. Đồng thời, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, quảng bá, nâng cao hình ảnh thương hiệu Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Thảo