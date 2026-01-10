Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 10/1, Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thăng Bình.

Ngày 25/12/2025, UBND xã Thăng Bình ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình.

Ngay sau khi có Quyết định, Ban vận động đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thống nhất chương trình hoạt động và hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình hiện có 30 doanh nghiệp hội viên hoạt động trong các lĩnh vực như: may mặc, giày da, xây dựng, vận tải, thương mại và các dịch vụ khác.

Các doanh nghiệp không chỉ năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng Hội vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Đại hội đã bầu Ban Thường trực Hội Doanh nghiệp xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên. Ông Lê Xuân Giới, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại tổng hợp Minh Đức được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết, phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 và các hoạt động trọng tâm để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã Thăng Bình phát triển mạnh mẽ, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn xã Thăng Bình.

