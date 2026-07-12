Văn Phú chủ động phòng chống thiên tai

Mỗi mùa mưa bão, người dân các bản Tam Văn, Chiềng Ngày lại thấp thỏm trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Với một địa phương vùng núi cao như Văn Phú, phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền mà còn trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ xã Văn Phú kiểm tra công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao, nhiều khu vực đồi núi, ven suối và ta-luy dọc các tuyến giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Theo thống kê của UBND xã Văn Phú, riêng năm 2025, hoàn lưu các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Mưa lũ làm hư hỏng 1,5km kênh mương nội đồng, thiệt hại hơn 100ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản; nhiều tràn qua suối ở bản Tam Văn, bản Chiềng Ngày bị ngập sâu, hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Hiện toàn xã còn 121 hộ sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trước thực tế đó, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp. Song song với đó, công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các cuộc họp bản, giúp người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nâng cao kỹ năng phòng tránh thiên tai.

Ông Lương Văn Tới, Trưởng bản Tam Văn cho biết: “Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, người dân trong bản đã nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, các hộ ở khu vực nguy hiểm đều chủ động di chuyển đến nhà văn hóa, trường học hoặc nhà người thân để bảo đảm an toàn. Sau mưa lũ, bà con cũng cùng chính quyền hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”.

Theo ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Văn Phú, địa phương luôn xác định phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa làm chính. Trước mùa mưa bão, xã tổ chức rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời cắm biển cảnh báo tại những điểm có nguy cơ sạt lở và tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh. Khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, phấn đấu giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, sự chuẩn bị từ sớm của chính quyền cùng ý thức chủ động của người dân đang tạo nên “lá chắn” vững chắc, giúp Văn Phú từng bước nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thiệt hại và bảo vệ cuộc sống bình yên nơi vùng núi cao.

Bài và ảnh: Xuân Anh