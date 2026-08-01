Làm đẹp làng quê từ những điều bình dị

Giữa những ngày hè nắng nóng, trên khắp các tuyến đường từ miền núi đến đồng bằng, ven biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn thấp thoáng màu áo xanh của những hội viên, phụ nữ cần mẫn quét dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải, phế liệu, ươm cây xanh... Những việc làm bình dị ấy đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, khu dân cư, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày “Chủ nhật xanh” dọn sạch những tuyến đường của phụ nữ xã Nga Sơn.

Cứ vào dịp cuối tuần, chị em hội viên, phụ nữ ở xã Pù Nhi lại cùng nhau quét dọn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và duy trì mô hình “Phụ nữ giữ bản xanh”. Đây là mô hình thể hiện vai trò của phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bản theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp.

Còn ở các xã Biện Thượng, Hà Long, Kiên Thọ, Quảng Yên, Tiên Trang, Quảng Chính... hội viên, phụ nữ vẫn cần mẫn chăm sóc từng bồn hoa, hàng cây, đoạn đường. Mỗi người một việc, từ quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, chăm sóc các tuyến đường phụ nữ tự quản, gom phế liệu về nơi tập kết... tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng môi trường sống xanh, sạch và văn minh. Điều đáng quý là phong trào không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan của địa phương mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, thu hút thêm nhiều nam giới và người dân cùng tham gia. Từ những buổi lao động tập thể, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, tinh thần đoàn kết hội viên, phụ nữ trong chi hội được nhân lên và ý thức trách nhiệm với môi trường được hình thành trong mỗi người dân.

Hưởng ứng phong trào ngày “Chủ nhật xanh”, mỗi dịp cuối tuần, hội viên, phụ nữ các chi hội, tổ hội trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Phong trào còn gắn với xây dựng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Hàng rào xanh”, “Đổi rác lấy cây xanh”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Vườn ươm cây xanh”, “Gom phế liệu đến triệu phần quà”...

Phụ nữ thôn Bái Trại, xã Yên Định thu gom phế liệu gây quỹ - một trong những việc làm của ngày “Chủ nhật xanh”.

Giờ đây, ngày “Chủ nhật xanh” không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân cư. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, từ khi phát động phong trào ngày “Chủ nhật xanh”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện hàng trăm công trình cây xanh, cây bóng mát và xây dựng hàng nghìn km đường hoa, hàng rào xanh trên các tuyến đường, khu dân cư, các khu di tích lịch sử, văn hóa, công sở...; toàn tỉnh có hơn 600.000 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Các công trình, phần việc được thực hiện qua phong trào ngày “Chủ nhật xanh” đã góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ về hiệu quả của phong trào, đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Điều đáng quý nhất là ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, phụ nữ và người dân đã thay đổi rõ rệt. Nhiều nơi không cần thông báo, cứ đến cuối tuần là cán bộ, hội viên tự giác mang dụng cụ ra dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh. “Chủ nhật xanh” đã thực sự trở thành thói quen đẹp trong đời sống cộng đồng”.

Điều đẹp nhất không chỉ là những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, những con đường sạch... mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và tình yêu quê hương được gửi gắm trong từng việc làm giản dị. Qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Hà