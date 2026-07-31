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Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo kết nối triển khai Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường

Sáng 31/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo kết nối triển khai Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng phát triển canh tác lúa phát thải thấp; cơ hội, tiềm năng của ngành lúa gạo trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0; liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường cho sản phẩm lúa gạo thân thiện với môi trường.

Đại diện các đơn vị cũng chia sẻ nhiều giải pháp ứng dụng khoa học hành vi trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân; xây dựng cơ chế phối hợp, kế hoạch triển khai dự án tại địa phương; tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của dự án, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nhân rộng các mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao giá trị hạt gạo, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Môi trường #Hội Nông dân các cấp #Dự án #Hội nông dân tỉnh

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