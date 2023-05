Du khách hưởng lợi nhờ những kỳ nghỉ “all in one” đang là xu thế

Khách du lịch đang có xu hướng tìm kiếm nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi, kết hợp nghỉ dưỡng lẫn thăm thú, vui chơi, giải trí… Nắm bắt điều này, các doanh nghiệp du lịch lớn đã bắt tay để mang tới những trải nghiệm “đa trong một”, tối ưu chi phí cho du khách.

Những kỳ nghỉ trọn gói “all in one” đang là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn. Trong ảnh: Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort.

Đa trải nghiệm – “lợi đơn lợi kép”

Xu hướng kỳ nghỉ đa trong một không mới trên thế giới. Ở Pháp, khu nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn Pháp Les Maisons de Campagne từ thế kỷ XVII đã đưa ra ý tưởng trải nghiệm du lịch “đa trong một”, với mọi thứ từ bia tự phục vụ đến các lớp học yoga đều được bao gồm trong giá. Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Ikos Porto Petro cùng với 5 nhà hàng trên đảo Mallorca tại Địa Trung Hải đã ra mắt kỳ nghỉ trọn gói, mang đến cho du khách cơ hội đặt chỗ tại các nhà hàng địa phương, tận hưởng hương vị của hòn đảo mà không phải trả thêm phí.

Trong số 18 xu hướng du lịch nổi bật năm 2023 được tạp chí Condé Nast Traveller bình chọn, du lịch trọn gói “đa trong một” – “all inclusive” được nhiều tín đồ xê dịch lựa chọn vì tính tiện lợi của nó. Với mỗi điểm đến, trong cùng một chuyến đi nhưng du khách có thể trải nghiệm nhiều thứ từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí… để vừa phục hồi sức khỏe, vừa xả stress sau những ngày tháng bị “kìm chân” vì dịch bệnh.

Tại Việt Nam, nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng đã sớm nắm bắt xu hướng này và đưa ra những gói ưu đãi nghỉ dưỡng “đa trong một”, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách. Đặc biệt, với những nhà đầu tư đã hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí tại các điểm đến của mình như Sun Group, việc kết hợp các trải nghiệm vào trong cùng một kỳ nghỉ cho du khách là điều tất yếu. Không chỉ giúp trải nghiệm của du khách trở nên tuyệt vời hơn, cách làm này còn khai thác tối đa thế mạnh của hệ sinh thái vốn được đầu tư rất bài bản và công phu.

Chẳng hạn tại Phú Quốc, nơi Sun Group đầu tư cả một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, với hàng loạt khu resort đẳng cấp, các công viên vui chơi giải trí hiện đại cùng show diễn đa phương tiện Kiss The Stars lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, việc liên kết các trải nghiệm này lại để mang đến cho khách một kỳ nghỉ đa trong một hoàn hảo tại Nam đảo đã được Sun Group tính đến, thông qua những gói trải nghiệm đầy hấp dẫn sẽ được áp dụng trong mùa hè này.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills.

Tương tự, Đà Nẵng cũng là nơi Sun Group có hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf và đặc biệt là khu du lịch Sun World Ba Na Hills cùng “kỳ quan mới” Cầu Vàng – nơi mà cứ 3 du khách đến Đà Nẵng thì 2 khách nhất định phải đến tham quan. Do đó, không có lý do gì khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú của Sun Group lại không check-in Bà Nà Hills. Trên cơ sở đó, trải nghiệm này đang được tích hợp miễn phí vào các gói nghỉ dưỡng tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort hay khách sạn Novotel Danang…

Combo 2S - Đặc quyền từ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Mới đây nhất, 2 thương hiệu vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Sun Group là Sun World và Sun Hospitality Group đã tung những gói combo ưu đãi đem đến nhiều đặc quyền cho du khách: vừa nghỉ dưỡng sang chảnh tại hệ thống cơ sở lưu trú của Sun Hospitality Group, vừa vui chơi, giải trí quên lối về tại hệ thống công viên chủ đề mang thương hiệu Sun World trên cả nước. Đây cũng là những combo có mức giá hấp dẫn đặc biệt mà hai thương hiệu lần đầu tiên áp dụng.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Cụ thể tại Đà Nẵng, khách nghỉ dưỡng tối thiểu 2 đêm tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort sẽ được tặng vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills. Đặc biệt, khách còn được ưu đãi vé tham quan Khu vui chơi hạng VIP, vé tàu hỏa leo núi, ưu tiên xếp hàng khi trải nghiệm 105 trò chơi tại Fantasy Park và Lâu đài Mặt Trăng... Tương tự, khách nghỉ từ 2 đêm tại khách sạn Novotel Danang hoặc Premier Village Danang Resort cũng sẽ được tặng vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills kèm miễn phí thẻ WOW Pass ưu tiên lên cáp treo không phải xếp hàng chờ đợi.

“Năm nào tôi cũng chọn nghỉ dưỡng tại các khách sạn của Sun Group và nhận được sự phục vụ rất chuyên nghiệp. Năm nay Đà Nẵng có Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, cùng với chương trình ưu đãi tặng vé lên Bà Nà, tôi nhất định sẽ đưa cả gia đình đi trải nghiệm”, chị Diệu Hà, du khách Hà Nội chia sẻ.

Các khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Sun Hospitality Group tại Phú Quốc như Premier Village Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay New World Phu Quoc Resort cũng đang tri ân khách lưu trú bằng việc tặng vé xem Kiss The Stars – show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á tại Thị trấn Hoàng Hôn. Đây là trải nghiệm mới đặc biệt hấp dẫn và không thể bỏ qua của du khách khi đến đảo Ngọc. Sở hữu hệ thống màn chiếu nước lên tới gần 1.000 m2, Kiss The Stars kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc, pháo hoa… đưa du khách hòa vào vũ trụ viễn tưởng với những cảm xúc rất chân thực. Theo ECA2 - đối tác thiết kế show diễn này của Sun Group: “Công nghệ được thiết lập tại đây chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”.

Pháo hoa rực sáng Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, các điểm đến tại miền Bắc như Sa Pa, Hạ Long cũng chứng kiến sự hợp tác của các thương hiệu quen thuộc trong hệ sinh thái của Sun Group, mang tới trải nghiệm vui chơi – nghỉ dưỡng thứ thiệt cho du khách.

Tại Sa Pa, từ nay đến 30-6, khách sạn Hotel de la Coupole – MGallery áp dụng chương trình ưu đãi ‘Chạm tới chân mây’. Chỉ từ 3.950.000 đồng/phòng, du khách sẽ tận hưởng 1 đêm nghỉ kèm ăn sáng dành cho 2 người; vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa và vé trải nghiệm Sun World Fansipan Legend dành cho 2 người lớn với dịch vụ đặc quyền lối đi ưu tiên tại ga cáp treo.

Còn tại vùng vịnh di sản Hạ Long, du khách có thể trải nghiệm “full option” các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Sun Group bao gồm nghỉ dưỡng riêng tư và thưởng thức ẩm thực tại Premier Village Ha Long Bay Resort, tắm khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang Hanh, tặng 20% giá vé cáp treo Nữ Hoàng và 2 công viên chủ đề tại Sun World Ha Long, miễn phí tham quan Bảo Hải Linh Thông Tự và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long… với chi phí chỉ từ 1.660.000 đồng.

Hàng loạt ưu đãi đặc quyền trong các “combo 2S”, sự kết hợp giữa các thương hiệu lớn trong ngành khách sạn và vui chơi giải trí thuộc tập đoàn Sun Group đang mang tới cho du khách những lựa chọn du lịch bắt kịp xu thế quốc tế, với mức giá không thể hấp dẫn hơn.

NL