Vài nét về Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025

Lễ trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Đây là năm thứ 29 Giải Báo chí Trần Mai Ninh được Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức, thu hút đông đảo hội viên, cộng tác viên tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Báu trao giải C Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2024 cho tác giả và nhóm tác giả. (Ảnh tư liệu)

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Trần Mai Ninh, trong đó có 22 tác phẩm báo in; 45 tác phẩm báo điện tử; 13 tác phẩm phát thanh; 8 tác phẩm truyền hình; 5 tác phẩm ảnh báo chí; 55 tác phẩm là loạt bài, phóng sự. Đây là những sản phẩm báo chí đã được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

Sau hơn một tháng chấm hai vòng sơ khảo và thẩm định, Hội đồng thẩm định đã chọn ra 36 tác phẩm xuất sắc nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 11 giải khuyến khích.

Những tác phẩm được chọn trao giải năm nay đều cho thấy sự nỗ lực của các tác giả trong việc phát hiện vấn đề mới, nóng, được công chúng báo chí và dư luận quan tâm, hình thức thể hiện phát huy được thế mạnh của từng loại hình báo chí.

Các tác phẩm đồng đều về chất lượng, nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, phản biện tốt, phản ánh khá toàn diện bức tranh đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Trong số các tác phẩm đoạt giải cao (giải A, B), đều có sự góp mặt của cả 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, đề cập đến những vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm trong năm qua.

Các tác phẩm dự giải cũng đã bám sát định hướng và quy định, thể lệ giải. Ngoài phản ánh các vấn đề chính trị - thời sự, an sinh xã hội, vấn đề có tính định hướng tại thời điểm trên địa bàn, nhiều tác phẩm đã đi sâu, đề cập nội dung về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ môi trường; những đề tài truyền thống lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng; các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tiếp tục được nhiều tác giả khai thác.

Các nội dung liên quan đến chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; sản xuất nông nghiệp sạch; phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; bất cập tại các điểm tận thu khoáng sản trên địa bàn; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp... cũng là những mảng đề tài “nóng” được báo chí thể hiện.

Nhiều tác phẩm cho thấy sự bài bản, công phu, chuyên nghiệp, mang tính phản biện tốt, tạo hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa cao, như: loạt 3 bài “Kinh tế tư nhân Thanh Hóa: Đi tìm lực bật trong thách thức” của tác giá Trần Thị Hằng, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đoạt giải A; tác phẩm “Trầm cảm - Mối đe dọa thế hệ trẻ” của nhóm tác giả Hoàng Thị Mai - Võ Thị Hương Giang - Lê Thị Hồng Hưng - Lê Thị Minh Thư, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đoạt giải A; loạt 5 bài: “Thiếu hụt vật liệu xây dựng ở Thanh Hóa” của tác giả Văn Thanh, phóng viên Thường trú Báo Thanh tra hoạt động trên địa bàn tỉnh, đoạt giải A.

Loạt 2 bài: “Từ tinh gọn đến hiệu quả - Thanh Hóa trên hành trình đổi mới và kiến tạo” của nhóm tác giả Thúy Hằng - Thanh Thủy, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đoạt giải B; loạt 5 bài “Khốn khổ một ngôi làng cõng hai trại lợn” của tác giả Đinh Thị Huê, Báo Bảo vệ Pháp luật, đoạt giải B...

Nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu về trí tuệ và trăn trở của tác giả; có tính phát hiện, gợi mở sắc nét về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt cần biểu dương, nhân rộng trong học tập và làm theo Bác, như loạt 3 bài “Công an đi trước mở đường - Tinh gọn để mạnh hơn” của nhóm tác giả Lê Như Quỳnh - Hoàng Thị Mai - Hà Tiến Quân - Lê Thị Thư - Trần Thị Hà, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đoạt giải B...

Có những tác phẩm đã tái hiện được bức tranh đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như loạt 5 bài “Thanh Hóa - 5 năm một hành trình khát vọng” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Vui - Lê Trung Hợi - Lê Văn Đồng - Phạm Ngọc Hải, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đoạt giải A...

Bên cạnh những thành công, Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025 vẫn bộc lộ một số hạn chế. Còn có những tác giả vẫn quá dễ dãi trong lựa chọn, khai thác và xử lý đề tài, hình thức thể hiện tác phẩm đơn điệu, ít sáng tạo, thậm chí chưa rõ thể loại. Các tác phẩm tham dự giải còn trùng lặp đề tài, chưa có nhiều sáng tạo, đột phá. Thể loại ký báo chí, thể loại bài ghi chép tham dự giải trên báo in còn ít. Ảnh báo chí có 5 tác phẩm tham dự nhưng chưa phản ánh đúng đời sống ảnh báo chí. Vắng bóng các thể loại chính luận, chuyên luận, tường thuật, tọa đàm phát thanh...

Hy vọng rằng, Giải Báo chí Trần Mai Ninh sẽ có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng hơn nữa vào những mùa sau, không chỉ xứng đáng đoạt giải cấp tỉnh mà còn đoạt Giải Báo chí Quốc gia.

Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa