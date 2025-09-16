V.League điều chỉnh suất xuống hạng, Đông Á Thanh Hóa “dễ thở” hơn trong cuộc chiến trụ hạng

Với việc chỉ còn 1 suất xuống hạng trực tiếp, CLB Đông Á Thanh Hóa có thể yên tâm hơn phần nào ở hành trình tiếp theo tại V.League 2025/2026.

Đông Á Thanh Hoá (áo cam) sẽ giảm bớt áp lực khi V.League chỉ còn 1 suất xuống hạng trực tiếp.

Ngày 16/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua thay đổi quan trọng về suất lên và xuống hạng ở các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Theo đó, V.League 2025 sẽ chỉ còn 1 suất xuống hạng trực tiếp dành cho đội đứng bét bảng, trong khi đội áp chót sẽ phải đá play-off với á quân giải hạng nhất để tranh vé trụ hạng.

So với điều lệ ban đầu (2 suất rớt hạng trực tiếp), thay đổi này được xem là tin vui cho nhiều CLB đang chật vật ở nửa cuối bảng xếp hạng, đặc biệt là Đông Á Thanh Hóa.

Sau 3 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh mới có 1 điểm duy nhất từ trận hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng ở ngày ra quân, hiện xếp cuối bảng V.League do thua hiệu số so với Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Phong độ đầu mùa của thầy trò HLV Choi Won-kwon gây thất vọng khi nhận 2 thất bại liên tiếp và mới bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau trận thua HAGL.

Đội bóng xứ Thanh đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, đặc biệt là sự thiếu vắng đội trưởng Doãn Ngọc Tân ở tuyến giữa.

Khó khăn càng chồng chất khi lực lượng của Thanh Hóa liên tục bị sứt mẻ. Đội trưởng Doãn Ngọc Tân dính chấn thương xương sườn phải nghỉ dài hạn, ngoại binh Ribamar phải điều trị tại Hàn Quốc, trong khi các ngoại binh khác vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu khả quan nhất của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải này chỉ là trụ hạng thành công.

Thống kê cho thấy, trong 20 năm qua, các đội V.League đã thắng tới 9/12 trận play-off (tỷ lệ 75%), cho thấy lợi thế vẫn nghiêng về đại diện của giải đấu cao nhất. Vì vậy, thay đổi này phần nào giúp Đông Á Thanh Hóa giảm áp lực, khi chỉ cần tránh vị trí bét bảng là vẫn còn cơ hội giành quyền ở lại.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội có thêm động lực để cải thiện thành tích trong thời gian tới.

Cuộc chiến trụ hạng chắc chắn vẫn còn dài và khốc liệt, song quyết định mới từ VFF có thể coi đã mang lại “liều thuốc tinh thần” cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội trong hành trình tìm lại sự tự tin và níu giữ hy vọng ở lại sân chơi số một bóng đá Việt Nam.

Đến hiện tại, V.League là đấu trường duy nhất mà đội bóng xứ Thanh tham gia ở mùa giải năm nay. Ngày 20/9 tới, thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

HS