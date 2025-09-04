Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ cho người dân chịu thiệt hại do bão số 5

Chiều ngày 4/9, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của một số tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm dành cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5.

Nhằm sẻ chia với những thiệt hại, mất mát của bà con Nhân dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do bão số 5, Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh đã trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cho 1 hộ gia đình tại xã Yên Nhân và trao tặng 200 suất quà trị giá 120 triệu đồng; Ban Bác Ái – xã hội Giáo phận Thanh Hóa trao tặng 400 suất quà trị giá 320 triệu đồng.

Ni sư Thích Đàm Hương mong muốn những phần quà này sớm được trao đến cho bà con Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ bà con Nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ; đồng thời, thông tin khái quát tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra đối với các địa phương trong tỉnh. Với nguồn ủng hộ của các tổ chức, câu lạc bộ, các nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp rà soát những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời trao tặng những phần quà thiết thực đến các gia đình.

Ban Bác Ái – Xã hội Giáo phận Thanh Hóa trao tặng 400 suất quà trị giá 320 triệu đồng.

