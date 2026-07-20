UNESCO họp tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết bảo vệ di sản thế giới

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã khai mạc ngày 19/7 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết bảo vệ các di sản quý giá của nhân loại. Ảnh: Korea Herald

Sự kiện kéo dài 10 ngày quy tụ khoảng 3.000 đại biểu đến từ 196 quốc gia thành viên Công ước Di sản Thế giới, cùng các tổ chức quốc tế. Theo ban tổ chức, các đại biểu sẽ xem xét tình trạng bảo tồn của các di sản đã được ghi danh, đồng thời thảo luận 33 hồ sơ, gồm 30 đề cử Di sản Thế giới mới và 3 hồ sơ mở rộng hoặc điều chỉnh các di sản hiện có.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định nước này sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ các di sản quý giá của nhân loại, qua đó đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Ông Lee Jae Myung cho rằng tinh thần của Hiến chương UNESCO, với thông điệp “hòa bình phải được xây dựng từ trong tâm trí con người”, có nhiều điểm tương đồng với tư tưởng của nhà lãnh đạo phong trào độc lập Hàn Quốc Kim Koo, người đề cao sức mạnh của văn hóa trong việc thúc đẩy hòa bình và đoàn kết giữa các dân tộc.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng đất nước không chỉ hướng tới sức mạnh kinh tế và quân sự mà còn mong muốn đóng góp cho nhân loại thông qua sức mạnh của văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany cho biết việc Hàn Quốc đăng cai Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới có ý nghĩa đặc biệt. Theo ông, với 17 di sản được UNESCO ghi danh, Hàn Quốc đã phản ánh chiều sâu lịch sử, sự đa dạng văn hóa và những giá trị mang ý nghĩa phổ quát của nhân loại. Ông nhấn mạnh các di sản của Hàn Quốc góp phần trả lời những câu hỏi chung của thế giới về cách các xã hội gìn giữ ký ức lịch sử, chung sống hài hòa với thiên nhiên và truyền lại tri thức cho các thế hệ tương lai.

Đại sứ danh dự của kỳ họp, ngôi sao K-pop G-Dragon, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ di sản: “Bảo vệ di sản không chỉ là gìn giữ quá khứ mà còn là xây dựng hòa bình cho tương lai”.

Bích Hồng

Nguồn: Korea Herald, Chosun Ilbo