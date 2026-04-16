Ukraine tiếp nhận lô máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay của Anh

Ukraine cho biết đã bắt đầu tiếp nhận các máy bay không người lái thuộc gói viện trợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Vương quốc Anh cung cấp, trong bối cảnh London tiếp tục mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Anh đã gửi 85.000 máy bay không người lái đến Ukraine trong vòng 6 tháng khi Nga tăng cường các cuộc tấn công. Ảnh: Radio News Hub

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo trên Telegram rằng, các thiết bị đã bắt đầu được chuyển giao và sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của nước này. Trong tuyên bố, cơ quan này nhấn mạnh: “Chúng tôi rất cảm ơn Vương quốc Anh vì lô máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay dành cho Ukraine... chúng đã bắt đầu được chuyển đến và đang tăng cường tuyến phòng thủ của chúng tôi”.

Theo kế hoạch, Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận tổng cộng khoảng 120.000 máy bay không người lái trong năm nay, bao gồm nhiều chủng loại như máy bay không người lái tấn công, trinh sát, hậu cần và tác chiến trên biển. Đây được xem là một trong những gói hỗ trợ quy mô lớn nhất liên quan đến phương tiện không người lái mà Kiev từng nhận được.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết kỷ niệm 100 năm quan hệ đối tác giữa hai nước tại Cung điện Mariinskyi ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố cam kết cung cấp ít nhất 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine trong năm nay, trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự mở rộng trị giá khoảng 3 tỷ bảng Anh (tương đương 4,07 tỷ USD). Khoản hỗ trợ này nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine giữa bối cảnh xung đột tiếp diễn.

Gói viện trợ cũng được triển khai song song với sáng kiến huy động tài chính đặc biệt dành cho Ukraine trong khuôn khổ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), nhằm bảo đảm nguồn lực dài hạn cho các hoạt động hỗ trợ quân sự và ổn định kinh tế.

Giới quan sát nhận định, việc Anh đẩy mạnh cung cấp máy bay không người lái phản ánh xu hướng chuyển trọng tâm viện trợ sang các hệ thống tác chiến hiện đại, có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chiến trường hiện nay.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã