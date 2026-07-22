Ukraine thay Tổng tư lệnh quân đội giữa làn sóng biểu tình, cải tổ lớn nhất từ đầu xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/7 đã bổ nhiệm Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thay thế Đại tướng Oleksandr Syrskyi. Đây được xem là cuộc cải tổ lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo quân sự Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gặp Tướng Mykhailo Drapatyi. Nguồn: Telegram.

Phát biểu khi công bố quyết định bổ nhiệm, Tổng thống Zelensky khẳng định các chiến dịch quân sự của Ukraine sẽ tiếp tục được triển khai với cường độ ổn định. Ông nhấn mạnh kế hoạch gây sức ép lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt tầm xa cùng chương trình tấn công tầm trung nhằm vào các mục tiêu của Nga sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ông Drapatyi, 43 tuổi, từng giữ chức Tư lệnh Lục quân Ukraine giai đoạn 2024-2025 và được đánh giá là đại diện cho thế hệ tướng lĩnh mới, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong hơn một thập niên đối đầu với các lực lượng Nga.

Ông Mykhailo Drapatyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Nguồn: Telegram.

Trên mạng xã hội Facebook, tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất và dành sự tôn trọng đối với những người đang trực tiếp bảo vệ đất nước.

Việc thay đổi người đứng đầu quân đội diễn ra chỉ ít ngày sau cuộc cải tổ nội các gây tranh cãi, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov - nhân vật được biết đến với các sáng kiến thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quốc phòng - bị miễn nhiệm sau khoảng sáu tháng đảm nhiệm chức vụ. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại trong giới phân tích rằng đà chuyển biến gần đây của Ukraine trên chiến trường có thể bị ảnh hưởng.

Ông Fedorov hoan nghênh quyết định bổ nhiệm ông Drapatyi, cho rằng đây là “làn gió mới” và là tín hiệu của sự thay đổi mà xã hội Ukraine mong đợi. Ảnh: United24

Trong khi đó, ông Fedorov hoan nghênh quyết định bổ nhiệm ông Drapatyi, cho rằng đây là “làn gió mới” và là tín hiệu của sự thay đổi mà xã hội Ukraine mong đợi. Tuy nhiên, tương lai chính trị của cựu Bộ trưởng Quốc phòng vẫn chưa được xác định. Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị ông Fedorov đảm nhận một vị trí mới phụ trách lĩnh vực công nghệ của nhà nước, song trước đó ông Fedorov khẳng định chỉ muốn quay trở lại cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Việc thay đổi Tổng tư lệnh quân đội và cải tổ chính phủ đã bộc lộ những bất đồng trong nội bộ giới lãnh đạo Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ năm, đồng thời phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với chính quyền Kiev trong việc tìm kiếm những thay đổi nhằm duy trì hiệu quả điều hành và năng lực tác chiến.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, United24