Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng với Na Uy và Đức

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đang tiếp tục chuỗi hoạt động ngoại giao tại châu Âu nhằm củng cố quan hệ với các đối tác chủ chốt, trong bối cảnh tình hình tại Ukraine còn nhiều thách thức.

Trong chặng dừng chân tại Na Uy, Tổng thống Zelensky đã hội đàm với Thủ tướng Jonas Gahr Støre. Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó bao gồm kế hoạch sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Na Uy.

Theo thông báo của Chính phủ Na Uy, thỏa thuận quy định Oslo sẽ hỗ trợ sản xuất UAV tại Ukraine, đồng thời phía Ukraine chia sẻ dữ liệu, thông tin và kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, các UAV cũng sẽ được sản xuất trực tiếp trên lãnh thổ Na Uy.

Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi kinh nghiệm thực tế, coi đây là yếu tố thiết thực nhằm nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh hiện nay.

Na Uy, cùng các nước Bắc Âu và Baltic, được xem là những đối tác ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Chính phủ Na Uy đã triển khai kế hoạch hỗ trợ dài hạn cho Kiev với tổng trị giá khoảng 28 tỷ USD trong giai đoạn 2023–2030, với sự đồng thuận của các đảng phái trong Quốc hội.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin, Tổng thống Ukraine đã hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cơ chế tham vấn liên chính phủ. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế.

Tổng thống Ukraine cho biết hai bên đã ký tổng cộng 10 thỏa thuận hợp tác, đồng thời đánh giá Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ukraine tại châu Âu.

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã