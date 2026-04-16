Thượng viện Mỹ bác các nỗ lực ngăn chặn bán vũ khí cho Israel

Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ đề xuất của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhằm ngăn chặn một gói bán vũ khí trị giá gần 500 triệu USD cho Israel, đồng thời cũng không thông qua nghị quyết liên quan đến quyền lực chiến tranh trong chiến dịch của Mỹ tại Iran.

Trong loạt bỏ phiếu tại Thượng viện, các nhà lập pháp đã bác bỏ hai nghị quyết chung do ông Bernie Sanders đề xuất, trong đó kêu gọi chặn việc chuyển giao vũ khí cho chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Với tỷ lệ 40–59, Thượng viện không thông qua đề xuất ngăn chặn thương vụ bán xe ủi bọc thép trị giá 295 triệu USD. Một nghị quyết riêng nhằm chặn thương vụ bom 1.000 pound trị giá 151,8 triệu USD cũng bị bác bỏ.

Một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cùng đa số thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu phản đối các nghị quyết này.

Song song với đó, Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ một nghị quyết quyền lực chiến tranh do phe Dân chủ thúc đẩy, với tỷ lệ 52-47, nhằm hạn chế các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Các cuộc bỏ phiếu cho thấy đa số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tiếp tục ủng hộ chính sách quân sự của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, trong khi chỉ một số ít thượng nghị sĩ đổi chiều.

Giới quan sát nhận định, các kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ sâu sắc tại Quốc hội Mỹ về chính sách Trung Đông, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho Israel và theo đuổi chiến lược răn đe đối với Iran.

Minh Phương

Nguồn: TRT, Reuters