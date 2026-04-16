Lãnh đạo Israel và Lebanon lần đầu đối thoại sau 34 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra vào ngày 16/4 (giờ Washington), trong nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai bên sau thời gian dài xung đột. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nội các Israel vừa nhóm họp để thảo luận khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn tại Lebanon, trong khi các quan chức Lebanon cũng cho biết một thỏa thuận đình chiến có thể sớm được công bố.

Tổng thống Trump: Lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ lần đầu đối thoại sau 34 năm. Ảnh: Truth social.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết mục tiêu của các cuộc tiếp xúc là tạo “khoảng thở” giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh đây là lần hiếm hoi hai bên nối lại đối thoại sau 34 năm.

Giới quan sát nhận định, việc nối lại đối thoại giữa Israel và Lebanon có thể là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng, song triển vọng đạt được một thỏa thuận bền vững vẫn phụ thuộc vào tiến triển trong các vấn đề lớn hơn của khu vực, đặc biệt là quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Đáng chú ý, song song với động thái nối lại đối thoại, trên thực địa, cả Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đối phương.

Ngày 15/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội nhà nước Do thái đang tiến gần tới việc kiểm soát thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon – một cứ điểm quan trọng của Hezbollah. Israel cũng tiếp tục kêu gọi người dân tại miền Nam Lebanon sơ tán về phía Bắc sông Zahrani do quân đội đang triển khai hoạt động quân sự với cường độ cao.

Hezbollah đã phóng khoảng 40 quả rocket vào lãnh thổ Israel trong ngày 15/4. Ảnh: AP.

Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành thêm các đợt tấn công rocket, trong khi phía Israel cho biết khoảng 40 rocket đã được phóng vào lãnh thổ nước này trong ngày 15/4.

Theo các nhà phân tích, dù các kênh đối thoại đã được mở lại, song triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững vẫn còn nhiều bất định, trong bối cảnh các bên vẫn duy trì hoạt động quân sự và tồn tại khác biệt lớn về mục tiêu chiến lược.

Ngọc Liên

Nguồn: CNA/Reuters