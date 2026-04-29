Ukraine phê duyệt khung chính sách mới về xuất khẩu vũ khí sang các nước đồng minh

Ngày 28/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phê duyệt một khung chính sách mới liên quan đến xuất khẩu vũ khí, mở đường cho các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine tham gia thị trường của các quốc gia đồng minh thông qua các thỏa thuận liên chính phủ.

Ukraine phát triển máy bay không người lái (UAV). Ảnh: United24

Phát biểu về chính sách mới, ông Zelenskyy nhấn mạnh Ukraine đang nhận được sự quan tâm lớn từ các đối tác quốc tế đối với công nghệ quốc phòng đã được kiểm chứng trong thực tiễn xung đột, đặc biệt là lĩnh vực UAV. Ông cũng cho biết các doanh nghiệp Ukraine sẽ có cơ hội mở rộng ra thị trường quốc tế trên cơ sở bảo đảm nhu cầu của lực lượng vũ trang trong nước được đáp ứng đầy đủ trước.

Theo thông báo, chính sách mới tập trung vào việc sản xuất và cung ứng các loại vũ khí do Ukraine phát triển như máy bay không người lái (UAV), tên lửa, đạn dược và các trang thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm phần mềm quốc phòng và việc tích hợp công nghệ Ukraine vào hệ thống phòng thủ của các đối tác.

Năng lực sản xuất một số loại vũ khí của Ukraine được cho là vượt nhu cầu trong nước khoảng 50% nhờ đầu tư của nhà nước và hợp tác quốc tế. Ảnh: United24

Tổng thống Zelenskyy cho biết ông đã phê duyệt các định hướng hợp tác liên quốc gia, trong đó áp dụng cơ chế cấp phép tự động cho doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu. Tuy nhiên, Ukraine nhấn mạnh sẽ không cung cấp vũ khí cho các quốc gia có hợp tác với Nga.

Một nguyên tắc quan trọng của chính sách này là lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được ưu tiên tiếp nhận vũ khí trước, trong khi phần xuất khẩu chỉ áp dụng đối với sản lượng dư thừa. Hiện nay, năng lực sản xuất một số loại vũ khí của Ukraine được cho là vượt nhu cầu trong nước khoảng 50% nhờ đầu tư của nhà nước và hợp tác quốc tế.

Quy trình xuất khẩu sẽ do Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine giám sát, trong khi Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu xác định nhu cầu trang bị cho quân đội. Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan tình báo sẽ tham gia xác định các quốc gia bị hạn chế xuất khẩu nhằm ngăn chặn công nghệ quốc phòng rơi vào tay các bên bị coi là đối địch.

Theo thông tin được công bố, Ukraine cũng đã ký một số thỏa thuận hợp tác về UAV với Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, tập trung vào công nghệ đánh chặn máy bay không người lái và phát triển dây chuyền sản xuất chung.

Vân Bình

Nguồn: United24