Nhiều dự án khu tái định cư đường sắt cao tốc Bắc - Nam nỗ lực cán đích

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn, Thanh Hóa đã quy hoạch, xây dựng 39 khu tái định cư (TĐC) tại 14 xã, phường có tuyến đường sắt đi qua bị ảnh hưởng bởi đất ở. Đến thời điểm này, 20/39 khu đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nhiều khu đạt tiến độ xây dựng trên 70%. Các khu TĐC này đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Mặt bằng khu TĐC Đồng Cửa, xã Thắng Lợi thi công đạt khối lượng 78%, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026.

Thời điểm này, mặt bằng khu TĐC Đồng Cửa ở thôn Cồn Cương 2, xã Thắng Lợi đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đại diện liên danh đơn vị thi công, ông Nguyễn Công Thăng, Giám đốc Công ty CP MIB cho biết: “Ngay sau khi dự án khởi công và có mặt bằng sạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động hàng chục phương tiện, máy móc triển khai thi công. Do thi công ngoài trời và đang là cao điểm nắng nóng, để tránh bị sốc nhiệt, đơn vị đã thống nhất thời gian làm việc theo đề xuất của người lao động là buổi sáng bắt đầu từ 5 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút.

Với cách làm này, sức khỏe người lao động không những được bảo vệ mà tiến độ cũng như chất lượng thi công luôn được đảm bảo. Đến thời điểm này, mặt bằng khu TĐC Đồng Cửa đã hoàn thành xong phần nền đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, lắp đặt xong hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng... ước khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 78%. Đơn vị đang phấn đấu sẽ hoàn thành và bàn giao mặt bằng khu TĐC Đồng Cửa trong tháng 7/2026.

Khởi công dịp tháng 1/2026, mặt bằng khu TĐC thôn Liên Minh, xã Nông Cống đến nay đã triển khai đạt trên 70% khối lượng. Ông Lê Minh Ngọc, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Minh Ngọc 68, đơn vị thi công dự án này cho biết: "Đơn vị đã thi công xong phần nền, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, lắp đặt xong hệ thống nước sinh hoạt, riêng hệ thống điện chiếu sáng mới hoàn thành xong phần dựng cột, đang tiến hành kéo dây. Hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện một số phần việc như lát vỉa hè, lu lèn nền đường để tiến hành đổ bê tông đường giao thông trong khu TĐC... Đơn vị phấn đấu đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng đã ký".

Khởi công tháng 3/2026, nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, đến nay mặt bằng khu TĐC thôn Cung Điền, diện tích 4,1ha đã thực hiện với khối lượng ước đạt trên 40%. Ông Nguyễn Viết Hội, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Duy Hải cho biết: "Do thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên người lao động làm việc buổi sáng từ 5 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 15 giờ đến 19 giờ. Đồng thời huy động hàng chục máy móc, phương tiện triển khai thi công. Nhờ đó, hơn 2 tháng tập trung thi công, đến nay mặt bằng khu TĐC thôn Cung Điền đã hoàn thành việc san nền, đang thực hiện lắp đặt hệ thống rãnh thoát nước, đắp đất vỉa hè... Đơn vị phấn đấu hoàn thành mặt bằng trong tháng 8, sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư”.

Thông tin từ Sở Xây dựng, Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài 95,213km, cần thu hồi 572,99ha đất các loại. Số hộ phải di dời bố trí TĐC khoảng 2.363 hộ, tập trung ở 14 xã, phường. 39 khu TĐC đã và sẽ được triển khai, trong đó 20 khu đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật (1 khu thuộc thôn Bí Kiều, xã Trung Chính đã hoàn thành). Các khu còn lại đang triển khai xây dựng, với khối lượng thực hiện ước đạt từ 20% trở lên, nhiều khu đạt tiến độ xây dựng trên 70%. Các đơn vị thi công đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Tuy nhiên, có 12 khu TĐC thuộc 6 xã, phường (Hà Trung 2 khu, Hoằng Phú 1 khu, Hoằng Giang 1 khu, Đông Tiến 3 khu, Đông Sơn 1 khu, Đông Quang 4 khu) chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và có tiến độ chậm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhằm đảm bảo hoàn thành xây dựng khu TĐC chậm nhất vào tháng 9/2026, Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 6 xã, phường có tiến độ chậm khẩn trương làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng các khu TĐC, khởi công và thi công đảm bảo hoàn thành khu TĐC theo đúng thời gian cam kết...

Bài và ảnh: Minh Lý