Ukraine muốn châu Âu trả 100 tỷ USD cho thỏa thuận vũ khí với Mỹ

Ukraine đã đề xuất mua vũ khí Mỹ trị giá 100 tỷ USD do các nước châu Âu tài trợ, trong khi Kiev tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Washington, tờ Financial Times đưa tin.

Binh lính Ukraine bắn lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất vào các vị trí của Nga. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Ukraine Zelensky và nguyên thủ nhiều quốc gia Tây Âu đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington hôm 18/8. Ông Trump, người đã nhiều lần đặt câu hỏi về viện trợ vô điều kiện của chính quyền tiền nhiệm cho Kiev, đã tuyên bố các thành viên NATO sẽ chi trả cho số vũ khí do Mỹ sản xuất được gửi đến Ukraine.

Ngoài dự thảo mua sắm vũ khí, Ukraine còn có kế hoạch ký kết một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD để sản xuất máy bay không người lái với các công ty Ukraine, Financial Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận và một tài liệu được cho là Kiev đã chia sẻ với Mỹ. Ukraine cũng dự định mua ít nhất 10 hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Sau cuộc gặp riêng ở Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng đồng ý bảo đảm an ninh cho Ukraine, mặc dù ông không cung cấp thông tin cụ thể.

Trước đó, Ukraine đã thúc giục phương Tây cung cấp các đảm bảo tương đương với khả năng phòng thủ tập thể của NATO, trong khi một số quốc gia châu Âu đề nghị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine.

TD (theo FT, RT)