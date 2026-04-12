Ukraine: Lệnh ngừng bắn tại chính thức có hiệu lực, cảnh báo đáp trả nếu Nga vi phạm

Ngày 11/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ phục sinh Chính thống do Nga đề xuất, song cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu phía Nga vi phạm thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Vladimir Putin công bố có hiệu lực, dự kiến kéo dài từ 16h ngày 11/4 (tức 20h cùng ngày giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4 (giờ địa phương). Theo Tổng thống Zelensky, Kiev đã thông báo rõ lập trường với Moskva, đồng thời nhấn mạnh Ukraine từ trước đến nay vẫn nhiều lần đề xuất các phương án ngừng bắn lâu dài, bao gồm cả việc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận từ phía Nga. Tổng thống Zelensky tuyên bố nước này sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn, song cảnh báo sẽ “đáp trả đối xứng” nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

Theo Điện Kremlin, trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo, các lực lượng Nga được yêu cầu dừng hoạt động tác chiến trên toàn bộ các hướng, song vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đáp trả nếu có các hành động bị coi là khiêu khích. Phía Nga kỳ vọng Ukraine cũng sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian diễn ra dịp lễ quan trọng của Chính thống giáo. Quyết định này được giới chức Nga đánh giá là bước đi mang tính nhân đạo, tạo điều kiện để người dân và các tín hữu có thể tham gia các nghi lễ Phục sinh trong điều kiện an toàn hơn.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odessa, Ukraine. Ảnh: AP

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành đợt tập kích bằng hàng trăm UAV vào thành phố cảng Odessa ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công gần đây nhằm vào thành phố, cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 36 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông cùng Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, đã xác định rõ các kịch bản ứng phó nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm. Theo đó, quân đội Ukraine duy trì trạng thái sẵn sàng, nhưng sẽ không hành động nếu phía Nga không tiến hành các cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định, nếu được tuân thủ, lệnh ngừng bắn dịp lễ có thể tạo tiền đề cho các bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ năm trước cho thấy thỏa thuận tương tự từng ghi nhận hàng nghìn vi phạm dọc chiến tuyến, cho thấy triển vọng duy trì ngừng bắn vẫn còn nhiều thách thức. Đây là lệnh ngừng bắn thứ tư được Nga công bố kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh các thỏa thuận trước đó đều không duy trì được lâu dài do các cáo buộc vi phạm từ cả hai bên.

Lê Hà.

Nguồn: Kyivindependent, Tass