UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2025

Chiều 15/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu định hướng công tác tuyên truyền tại buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh; các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh đã thông tin đến các đại biểu cùng đại diện các cơ quan báo chí tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,27%, đứng thứ 15 cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh với chỉ số IIP năm 2025 ước tăng 15,8% so với cùng kỳ. Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng được tăng cường.

Thu ngân sách nhà nước đạt trên 57.000 tỷ đồng, vượt 25,6% dự toán và cao nhất từ trước đến nay. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,1% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Trong năm, toàn tỉnh thu hút được 124 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 18.713,4 tỷ đồng và 482,5 triệu USD, tăng 13,5% về số dự án và 30% về tổng vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều khó khăn, vướng mắc được tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Tại buổi hợp báo, dại diện các cơ quan báo chí cũng được thông tin, nắm bắt định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại buổi họp báo cũng như qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng; công tác khắc phục tình trạng xâm thực khu vực biển Hải Tiến; kết quả rà soát, giải quyết các dự án chậm tiến độ; hoạt động quản lý, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; tình trạng đèn đếm giây ở một số nút giao thông hoạt động chưa ổn định khi camera AI đã được đưa vào vận hành...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến thông tin về những nội dung báo chí quan tâm.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề cơ quan báo chí, dư luận quan tâm. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao ngành chức năng của tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các nội dung được phản ánh theo thẩm quyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí đã theo sát, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, những thành quả đạt được của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo sự lan tỏa, khích lệ, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng nêu bật một số nội dung lớn, quan trọng nhằm định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2026, trong đó đáng chú ý là việc tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, truyền thông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cảm ơn các phóng viên, các cơ quan báo chí đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về những vấn đề dư luận quan tâm để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị của tỉnh nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng với tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển.

Phong Sắc