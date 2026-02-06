Hotline: 0822.173.636   |

Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Lê Quỳnh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các đơn vị, địa phương trong cả nước. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các đơn vị, địa phương trong cả nước. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2025, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương được triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quân sự quốc phòng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh, đối ngoại; thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng; giáo dục quốc phòng – an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang và bảo đảm các điều kiện cho nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Năm 2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng; từng bước củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển kinh tế – xã hội.

Bước sang năm 2026, tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các Đề án, thực hiện các dự án liên quan về quân sự quốc phòng và xây dựng các công trình quốc phòng; chú trọng xây dựng lực lượng, hoàn thiện tổ chức quân sự cấp xã; tăng cường phối hợp giữa Quân đội, Công an, Biên phòng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lê Quỳnh

#Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Đại hội XIV của Đảng #Quân đội nhân dân Việt Nam #Bộ quốc phòng #Sức mạnh #thực hiện #Triển khai nhiệm vụ #Phát triển kinh tế #Ban thường vụ tỉnh ủy #tình hình mới

