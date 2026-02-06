Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương, đưa Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh tại buổi gặp mặt.

Chiều ngày 6/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã vui mừng thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà tỉnh đạt được trong năm 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Thanh Hóa tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt. Hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp được triển khai thông suốt gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: những kết quả đạt được ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; còn là sự kế thừa, nối tiếp thành quả, công sức, trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tỉnh qua nhiều thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ sự tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các cán bộ lão thành cách mạng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong các giai đoạn vừa qua.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đã thông tin những định hướng lớn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong năm 2026; thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: nhiệm vụ xuyên suốt là phải liên tục nhận diện, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Các mục tiêu này đã được tỉnh cụ thể hóa, tích hợp đầy đủ trong các nghị quyết, chương trình hành động và hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương, đưa Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Trong không khí thân tình, cởi mở, đại diện các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025. Đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề lớn, có tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ những ý kiến tâm huyết để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đưa Thanh Hóa phát triển ngày càng văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Minh Hiếu