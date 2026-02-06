Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động. Ảnh: Báo Nhân Dân

Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại đây.