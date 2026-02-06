Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã thông tin khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được trong năm vừa qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí – xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh và các vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 với nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các lực lượng tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, phản ánh trung thực, khách quan, mang tính xây dựng; kịp thời biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đồng thời chủ động đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Vui mừng, phấn khởi với sự phát triển của tỉnh, đại diện các văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí – xuất bản, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh và vận động viên tiêu biểu bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, công sức, đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí phấn khởi của năm mới, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã thông tin khái quát những điểm nhấn nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định: để đạt được kết quả nêu trên có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó có sự đóng góp quan trọng về trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí – xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh và vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông tin, lan tỏa tinh thần tích cực, góp phần cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Các đại biểu tham dự tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí – xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh và vận động viên tiêu biểu đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công.

