Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Chiều ngày 6/2, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa trao 187 phần quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 240 triệu đồng.

Công ty Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao quà cho hơn 600 đoàn viên, CNLĐ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao 60 suất quà cho đoàn viên đặc biệt khó khăn, trị giá 1,3 triệu đồng/suất.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn và doanh nghiệp, góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức thi gói bánh chưng và thuyết trình trang trí mâm ngũ quả cho công nhân lao động.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp công đoàn, doanh nghiệp đối với NLĐ; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thông qua chương trình, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tiếp tục khẳng định sự đồng hành cùng doanh nghiệp, NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Thanh Huê