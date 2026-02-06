Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Chiều ngày 6/2, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa trao 187 phần quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 240 triệu đồng.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Công ty Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao quà cho hơn 600 đoàn viên, CNLĐ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao 60 suất quà cho đoàn viên đặc biệt khó khăn, trị giá 1,3 triệu đồng/suất.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn và doanh nghiệp, góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức thi gói bánh chưng và thuyết trình trang trí mâm ngũ quả cho công nhân lao động.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp công đoàn, doanh nghiệp đối với NLĐ; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026

Thông qua chương trình, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tiếp tục khẳng định sự đồng hành cùng doanh nghiệp, NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Chương trình #Tết sum vầy #Việt nam #Công ty #Hoàn cảnh khó khăn #Người lao động #tổ chức #Tinh thần #Công đoàn #đời sống vật chất

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh