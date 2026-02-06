Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ 70 xuống 42 ngày, áp dụng công nghệ trong vận động cử tri (trực tuyến) và siết chặt tiêu chuẩn nhân sự, loại bỏ người cơ hội chính trị, đảm bảo chất lượng đại biểu. Cụ thể như sau:

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ 70 xuống 42 ngày, áp dụng công nghệ trong vận động cử tri (trực tuyến) và siết chặt tiêu chuẩn nhân sự, loại bỏ người cơ hội chính trị, đảm bảo chất lượng đại biểu. Cụ thể như sau:

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Mai Huyền

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND #Bầu cử #ĐBQH #Nhiệm kỳ #Chính trị #Đại biểu quốc hội #Chất lượng #Trực tuyến #Nhân sự #Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh