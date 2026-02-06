[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ 70 xuống 42 ngày, áp dụng công nghệ trong vận động cử tri (trực tuyến) và siết chặt tiêu chuẩn nhân sự, loại bỏ người cơ hội chính trị, đảm bảo chất lượng đại biểu. Cụ thể như sau:

Mai Huyền