Tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình

Chiều 6/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 và công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 116 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Chuẩn bị Tết chủ động, toàn diện, có trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong đó có Chỉ thị số 01 ngày 07/01/2026. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương, đơn vị, gắn tổ chức Tết với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, bảo đảm tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Đến thời điểm hiện nay, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các địa phương tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2026. Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp duy trì sản xuất bình thường, xây dựng kế hoạch nghỉ Tết hợp lý; nhiều doanh nghiệp có tính chất đặc thù đều đã bố trí lực lượng trực Tết, bảo đảm hoạt động liên tục.

Thị trường ổn định, hàng hóa dồi dào

Hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh được tổ chức đồng bộ với 389 chợ, 27 siêu thị, 2 Trung tâm thương mại và 548 cửa hàng kinh doanh thực phẩm hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm thông qua 606 cửa hàng bán lẻ trên toàn tỉnh.

Thị trường hàng hóa dịp trước Tết nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản giữ ổn định; rau xanh giảm từ 17% đến 40%, trong khi giá thịt lợn, thịt bò tăng nhẹ từ 4% đến 10% so với cuối năm 2025. Dự báo những ngày giáp Tết, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống và chế biến có thể tăng khoảng 15% đến 20%. Ban Chỉ đạo 389 các cấp tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng lớn trong dịp Tết.

Bảo đảm chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, quản lý vận tải, bảo đảm nhu cầu đi lại của Nhân dân; rà soát, bổ sung hệ thống biển báo và triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các đơn vị viễn thông, bưu chính xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai phương án cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong dịp Tết.

Công tác chăm lo Tết cho Nhân dân được triển khai sớm, đồng bộ. Tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2/2026 cho 127.650 lượt người có công và thân nhân người có công, với tổng kinh phí trên 405 tỷ đồng; hoàn thành việc tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh.

Hơn 134.900 đối tượng bảo trợ xã hội và trên 111.800 đối tượng hưu trí đã được chi trả đầy đủ trợ cấp, lương hưu với tổng kinh phí trên 160 tỷ đồng; thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 vào kỳ chi trả tháng 2, tạo điều kiện để người dân yên tâm đón Tết. Toàn tỉnh đề nghị hỗ trợ 183,6 tấn gạo cho 11.189 khẩu trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước Tết cơ bản ổn định. Lực lượng Công an tỉnh triển khai tuần tra vũ trang, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, pháo nổ trái phép.

Về nhiệm vụ quý I/2026, UBND tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận 444 dự án đầu tư công từ cấp huyện về cấp tỉnh quản lý; tiếp nhận hơn 19.300 dự án từ các đơn vị trước sắp xếp về các xã, phường sau sắp xếp. Công tác triển khai sau bàn giao được đẩy nhanh, song vẫn còn một số dự án chậm tiến độ do tiếp nhận vào cuối năm và hồ sơ chưa đồng bộ.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đến ngày 3/2/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành 12/37 bước theo quy định, trong đó nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn kế hoạch của Trung ương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, địa phương báo cáo những kết quả đạt được và công tác triển khai nhiệm vụ trọng tâm để Nhân dân vui xuân đón Tết Bính Ngọ; công tác tổ chức Tết trồng cây; đảm bảo y tế, thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán; trật tự, an toàn xã hội; việc triển khai Lễ hội đầu Xuân...

Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, quyết tâm cao và hành động quyết liệt

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần vào cuộc sớm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trong việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công tác chuẩn bị Tết đến thời điểm này được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; các phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, y tế, an toàn thực phẩm và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được xây dựng tương đối đầy đủ, sát tình hình thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các số liệu báo cáo cho thấy nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh dồi dào, thị trường cơ bản ổn định; việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, người lao động, các đối tượng yếu thế được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tháng 2 và quý I năm 2026 - thời điểm đưa hoạt động của cả hệ thống chính trị vào nền nếp ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chậm trễ, buông lỏng quản lý sau kỳ nghỉ Tết.

Về công tác tổ chức Tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục bám sát tình hình thực tế, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động các biện pháp điều hành phù hợp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý chặt chẽ pháo nổ; tổ chức các hoạt động vui Xuân, lễ hội đầu năm thiết thực, an toàn, văn minh, tiết kiệm.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ; bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt coi trọng công tác nhân sự, kiên quyết không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn; đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ kết luận hội nghị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn bộ hệ thống chính trị phải chủ động vào cuộc, không trông chờ, không chậm trễ; vừa tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình, vừa giữ vững nhịp độ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tin tưởng rằng toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, tổ chức thành công Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời, tạo khí thế, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

