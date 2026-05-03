UAV cáp quang của Hezbollah thách thức hệ thống phòng thủ của Israel

Trên bầu trời miền nam Lebanon, một công nghệ tưởng chừng đơn giản đang đặt ra thách thức đáng kể đối với một trong những hệ thống quân sự hiện đại nhất thế giới. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) - loại vũ khí ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại - đang trở thành công cụ quan trọng của Hezbollah trong các cuộc đối đầu với Israel.

Khác với các UAV truyền thống phụ thuộc vào sóng vô tuyến, những thiết bị này được điều khiển thông qua cáp quang kéo dài hàng chục km, gần như không phát tín hiệu và do đó không thể bị gây nhiễu. Đặc điểm này khiến các hệ thống tác chiến điện tử trị giá hàng tỷ USD của Israel - vốn được thiết kế để phát hiện, gây nhiễu và đánh chặn mục tiêu - gặp nhiều hạn chế khi đối phó.

Trên thực địa, Hezbollah triển khai các UAV FPV cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ, thường chế tạo từ vật liệu như sợi thủy tinh nhằm giảm tín hiệu radar và hồng ngoại. Thông qua kết nối cáp quang trực tiếp, người điều khiển có thể nhận hình ảnh độ phân giải cao theo thời gian thực, từ đó điều hướng thiết bị tấn công chính xác vào các điểm yếu của mục tiêu.

Hiệu quả của chiến thuật này đã được thể hiện trong một vụ tấn công gần đây, khi một UAV mang chất nổ đánh trúng đơn vị thiết giáp Israel, khiến một binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Khi lực lượng cứu hộ được triển khai, các UAV tiếp theo tiếp tục được phóng đi, trong khi binh sĩ dưới mặt đất gần như không có cảnh báo điện tử và buộc phải ứng phó bằng vũ khí cá nhân.

Chiến lược của Hezbollah tập trung vào việc tận dụng các hệ thống chi phí thấp nhưng có khả năng gây tác động lớn. Nhiều UAV được lắp ráp và cải tiến tại các xưởng địa phương, trang bị đầu đạn chống tăng và có thể triển khai theo từng đợt hoặc theo nhóm nhằm gia tăng hiệu quả tấn công. Đây được xem là một biểu hiện điển hình của chiến tranh phi đối xứng, khi lực lượng quy mô nhỏ tìm cách khai thác điểm yếu của đối thủ vượt trội về công nghệ.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn trong chiến tranh hiện đại. Tại Ukraine, UAV được cho là gây ra tới 80% con số thương vong, biến xung đột trở thành môi trường thử nghiệm cho các công nghệ quân sự mới trước khi lan sang các khu vực khác.

Tuy vậy, theo giới chuyên gia, UAV cáp quang vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Dây dẫn có thể bị đứt trong quá trình vận hành, điều kiện thời tiết xấu hoặc các chướng ngại vật như cây cối có thể ảnh hưởng đến đường bay. Dù vậy, với chi phí chỉ vài trăm USD mỗi thiết bị, khả năng triển khai linh hoạt và khó bị đánh chặn, loại vũ khí này đang nổi lên như một yếu tố có thể làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường hiện đại.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion/Al Jazeera