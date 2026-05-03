UAE nối lại các chuyến bay dân dụng sau căng thẳng Mỹ - Iran

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chính thức nối lại hoạt động bay dân dụng trong không phận sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, đánh dấu bước đi mới trong quá trình khôi phục hoạt động hàng không khu vực Trung Đông sau thời gian gián đoạn vì xung đột.

UAE nối lại các chuyến bay dân dụng sau căng thẳng Mỹ - Iran. Ảnh: Chosun Daily.

Trong thông cáo phát đi ngày 2/5 (giờ địa phương), Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE cho biết nước này đã dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế bay được áp đặt trước đó, sau khi tiến hành đánh giá toàn diện về điều kiện khai thác cũng như tình hình an ninh, đồng thời tham vấn các cơ quan liên quan.

Cơ quan này nhấn mạnh, dù các chuyến bay đã trở lại bình thường, hệ thống giám sát rủi ro hàng không theo thời gian thực vẫn sẽ được duy trì nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho hành khách và phi hành đoàn.

Trước đó, khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào ngày 28/2, UAE đã áp dụng hàng loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Các hãng hàng không quốc gia bị cấm bay qua không phận Iran, đồng thời các chuyến bay ban đêm bị đình chỉ. UAE cũng không cho phép tổ bay lưu trú tại những điểm đến chưa được xác nhận an toàn.

Động thái dỡ bỏ hạn chế lần này được xem là kết quả trực tiếp của lệnh ngừng bắn đạt được giữa Mỹ và Iran vào ngày 8/4, qua đó tạo điều kiện để các quốc gia trong khu vực từng bước khôi phục hoạt động hàng không dân dụng vốn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, giới chức UAE hiện chưa xác nhận liệu các hãng hàng không chủ lực như Emirates và Etihad Airways có nối lại toàn bộ các đường bay trước đây hay không, đặc biệt là các tuyến đến Tehran (Iran) và Tel Aviv (Israel) - những điểm đến vẫn tiềm ẩn rủi ro an ninh.

Ngày 2/5, hãng hàng không Qatar Airways cũng thông báo sẽ khôi phục các chuyến bay chở khách đến ba thành phố của Iraq, gồm Baghdad, Basra và Erbil, bắt đầu từ ngày 10/5. Ảnh: Qatar Airways.

Cùng ngày, hãng hàng không Qatar Airways cũng thông báo sẽ khôi phục các chuyến bay chở khách đến ba thành phố của Iraq, gồm Baghdad, Basra và Erbil, bắt đầu từ ngày 10/5, sau thời gian tạm dừng vì xung đột.

Theo giới quan sát, việc UAE và các hãng hàng không khu vực từng bước nối lại hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi ngành hàng không Trung Đông, đồng thời phản ánh những tín hiệu hạ nhiệt bước đầu trong bối cảnh an ninh khu vực vẫn còn nhiều yếu tố khó lường.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun Daily