U9 Việt Hùng Thanh Hoá thắng đậm trận ra quân tại giải U9 toàn quốc 2025

Chiều 12/8, tại bảng B giải Bóng đá U9 toàn quốc – Toyota Cup 2025, U9 Việt Hùng Thanh Hoá đã có khởi đầu đầy ấn tượng khi vượt qua U9 Ban Mê Ngọc Hùng với tỉ số 5-1. Đây là trận mở màn của bảng đấu được đánh giá là “tử thần” với sự góp mặt của bốn đội: Việt Hùng Thanh Hoá, Thái Bình, T&T VSH và Ban Mê Ngọc Hùng.

U9 Việt Hùng Thanh Hoá (áo xanh) tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu. (Ảnh: Thái Hải)

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Lê Văn Hân đã tạo ra thế trận áp đảo. Phút thứ 2, Sơn Bình đánh đầu cận thành mở tỉ số sau tình huống lộn xộn trước khung gỗ đối phương. Chỉ hai phút sau, Long Đăng solo qua hàng thủ, dứt điểm chìm vào góc xa, nhân đôi cách biệt.

Sức ép liên tục khiến Ban Mê Ngọc Hùng gần như không thể lên bóng. Cuối hiệp 1, Sơn Bình và Gia Khánh phối hợp ăn ý, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Hà Sơn Bình (số 6) và Gia Khánh (phải) có nhiều pha phối hợp ăn ý. (Ảnh: Thái Hải)

Sang hiệp 2, Ban Mê Ngọc Hùng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 22, nhưng ngay lập tức Gia Khánh đáp trả bằng pha đi bóng và dứt điểm đẹp mắt, nâng tỉ số lên 4-1. Phút 33, Sơn Bình hoàn tất cú đúp với cú sút xa từ gần giữa sân, ấn định chiến thắng 5-1 cho Việt Hùng Thanh Hoá.

Giải U9 toàn quốc năm nay quy tụ 24 đội, chia thành 6 bảng. Mỗi bảng chọn 2 đội dẫn đầu cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Với 3 điểm đầu tay, cơ hội đi tiếp của Việt Hùng Thanh Hoá đã rộng mở, song đội vẫn đặt quyết tâm giành kết quả tốt ở hai trận tiếp theo gặp Thái Bình và T&T VSH.

Ngay sau trận đấu này, Thái Bình sẽ bước vào cuộc đối đầu với T&T VSH ở lượt trận thứ nhất bảng B. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Lê Văn Hân sẽ đối đầu U9 Thái Bình vào lúc 14 giờ 00 ngày 14/8.

Hoàng Sơn