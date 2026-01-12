Hotline: 0822.173.636   |

Thể thao

Xã Định Tân: Thi đấu pickleball chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 11 và 12/1, Đoàn Thanh niên xã Định Tân đã tổ chức giải Pickleball chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong 2 ngày 11 và 12/1, Đoàn Thanh niên xã Định Tân đã tổ chức giải Pickleball chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các vận động viên thi đấu

Tham gia giải đấu có 38 đội. Các VĐV thi đấu các nội dung: đôi nam, đôi nam - nữ tự do; đôi nam và đôi nam - nữ các cơ quan đơn vị, sự nghiệp nhà nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các VĐV đã cống hiến những trận cầu đẹp mắt, mang tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên.

Giải đấu đã tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần hành động của tổ chức Đoàn Thanh Niên. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Định Tân.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và nhà tài trợ trao giải cho đội xuất sắc nội dung đôi nam.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung.

Lê Hà

