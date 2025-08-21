U9 Việt Hùng Thanh Hóa lần thứ 3 trong lịch sử vào bán kết giải Bóng đá U9 toàn quốc

Chiều 21/8, tại Nhà thi đấu Tây Ninh, đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua U9 Thuận An Bình Dương với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào bán kết Giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2025. Đây cũng là lần thứ 3 trong lịch sử, đội bóng U9 Việt Hùng Thanh Hóa góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất cả nước.

Gia Khánh (phải) ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Hùng Thanh Hóa. (Ảnh: Gia Hân).

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho đại diện xứ Thanh khi ngay phút đầu tiên, Long Đăng đi bóng táo bạo, dứt điểm qua hai chân thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0. Đến phút thứ 5, cú sút ngoài vòng cấm của Gia Khánh khiến thủ môn Bình Dương bắt không dính bóng, giúp Việt Hùng Thanh Hóa nhân đôi cách biệt.

Dù bị dẫn trước, U9 Thuận An Bình Dương vẫn vùng lên mạnh mẽ, tạo ra nhiều pha bóng sóng gió, song thủ môn Văn Dũng đã có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, giữ vững lợi thế cho đội nhà trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U9 Việt Hùng Thanh Hóa có phần mất tập trung và để đối thủ tận dụng cơ hội phản công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những phút tiếp theo, hai đội thi đấu giằng co, kịch tính. Phút 34, Bảo Anh đưa bóng trúng cột dọc, ngay lập tức Sơn Bình dứt điểm bồi nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương.

Kết thúc 40 phút thi đấu chính thức, U9 Việt Hùng Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1, qua đó tiến thẳng vào bán kết gặp CLB Hà Nội. Đây đã là lần thứ 3 trên tổng số 5 lần giải đấu được tổ chức, U9 Việt Hùng Thanh Hóa ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất.

HS