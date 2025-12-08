U22 Việt Nam chịu áp lực “buộc phải thắng” Malaysia; Real Madrid nhận 2 thẻ đỏ và bị Barca bỏ xa 4 điểm

Thùy Linh bức xúc vì bị trọng tài xử ép tại SEA Games 33; Hojlund lập cú đúp, giúp Napoli đòi lại ngôi đầu Serie A; Real Madrid thất bại, nhận 2 thẻ đỏ và bị Barcelona bỏ xa 4 điểm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/12).

U22 Việt Nam chịu áp lực “buộc phải thắng” Malaysia để giành vé bán kết

Sau khi U22 Malaysia thắng đậm U22 Lào 4-1 (hiệu số +3), U22 Việt Nam (hiệu số +1) đã rơi vào thế bất lợi tại bảng B. Thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải thắng U22 Malaysia trong trận cuối để giành suất vào bán kết, trong khi đối thủ chỉ cần hòa.

Áp lực giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Ảnh: S.N

Điều này khiến U22 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài chơi tấn công, dù các phương án tấn công ở trận ra quân vẫn còn bế tắc và thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn (8 ngày so với 5 ngày) và đón chào sự trở lại của Xuân Bắc. Đặc biệt, U22 Malaysia mất tới 3 trụ cột sau trận thắng Lào, chỉ còn 18 cầu thủ đủ sức khỏe.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh động viên U.23 Việt Nam. (Ảnh: Đồng Nguyên Khang).

Các lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đã đến động viên tinh thần, hy vọng áp lực sẽ biến thành động lực để U22 Việt Nam mang đến một diện mạo sắc bén hơn, giành chiến thắng để tiếp tục hành trình chinh phục HCV.

Thùy Linh bức xúc vì bị trọng tài xử ép tại SEA Games 33

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã bày tỏ sự bức xúc sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Karupathevan Letshanaa (Malaysia) ở nội dung đồng đội nữ môn cầu lông SEA Games 33.

Tình huống Thùy Linh đánh cầu trong sân nhưng trọng tài lại xử ra ngoài (Ảnh chụp màn hình).

Thùy Linh tiết lộ cô đã bị trọng tài xử lý thiếu chính xác và có phần thiên vị đối thủ ở ít nhất ba pha cầu gây tranh cãi, đặc biệt ở set đấu quyết định. Do SEA Games không có quyền challenge (yêu cầu xem lại bằng công nghệ), cô buộc phải chấp nhận phán quyết.

Tuy nhiên, tay vợt sinh năm 1997 đã giữ được bình tĩnh và bản lĩnh thi đấu, xuất sắc vượt qua match-point của đối thủ để giành chiến thắng 23-21 trong set 3. Dù thắng ở trận đơn, đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam vẫn thất bại chung cuộc 1-3 trước Malaysia ở tứ kết. Thùy Linh sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nữ sắp tới.

Hojlund lập cú đúp, giúp Napoli đòi lại ngôi đầu Serie A

Sáng sớm ngày 8/12, tiền đạo người Đan Mạch Rasmus Hojlund đã có màn trình diễn xuất sắc khi ghi cú đúp giúp Napoli đánh bại đối thủ lớn Juventus với tỷ số 2-1 tại vòng 14 Serie A.

Hojlund tỏa sáng trở lại.

Sau hơn hai tháng tịt ngòi tại giải quốc nội, cựu tiền đạo MU đã tỏa sáng rực rỡ. Anh mở tỷ số ngay phút thứ 7 và sau đó ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 78, nâng tổng số bàn thắng tại Serie A mùa này lên con số 4. Chiến thắng này giúp Napoli đòi lại ngôi đầu bảng Serie A, hơn Inter Milan 1 điểm.

Về phía Juventus, họ đã đứt mạch 8 trận bất bại và hiện đang kém Napoli 8 điểm, giậm chân ngoài nhóm dự cúp châu Âu.

Real Madrid thất bại, nhận 2 thẻ đỏ và bị Barcelona bỏ xa 4 điểm

Real Madrid tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng dưới thời HLV Xabi Alonso sau khi nhận thất bại cay đắng 0-2 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Celta Vigo ở vòng 15 La Liga.

Mbappe không thể tạo nên sự khác biệt trên hàng công Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Mặc dù tung ra đội hình tấn công mạnh mẽ với Guler, Bellingham, Vinicius và Mbappe, Real Madrid lại thi đấu bế tắc và còn chịu tổn thất lớn khi trung vệ Militao chấn thương nặng. Đội khách Celta Vigo tận dụng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả, với Swedberg lập cú đúp ở phút 54 và 90+3.

Ngày tồi tệ của Real Madrid kết thúc bằng việc nhận tới hai thẻ đỏ trực tiếp dành cho Fran Garcia (phút 64, thẻ vàng thứ hai) và Alvaro Carreras (phút 90+2, lỗi phản ứng). Thất bại này khiến Real Madrid kém đội đầu bảng Barcelona tới 4 điểm.

HLV Tây Ban Nha lo sớm đụng độ Argentina tại vòng 1/16 World Cup 2026

HLV trưởng Tây Ban Nha, Luis De La Fuente, bày tỏ sự lo ngại về khả năng sớm chạm trán đương kim vô địch Argentina ngay tại vòng 1/16 World Cup 2026 nếu một trong hai đội sảy chân và chỉ đứng nhì bảng.

De La Fuente (trái) giúp Tây Ban Nha thắng Bulgaria 3-0 ở vòng loại World Cup hôm 4/9. Ảnh: EFE

Tây Ban Nha nằm ở bảng H (cùng Uruguay, Cape Verde, Arab Saudi), còn Argentina ở bảng J. De La Fuente nhấn mạnh nhiệm vụ tiên quyết là phải giành ngôi đầu bảng để kiểm soát tình hình, đồng thời đánh giá các đối thủ ở vòng bảng đều phức tạp và khó giải quyết.

Trong mắt nhà cái, Tây Ban Nha hiện là ứng cử viên vô địch số một với tỷ lệ 9/2, cao hơn cả Pháp, Anh và Argentina. De La Fuente khẳng định đây là sự công nhận nhưng không đảm bảo điều gì, và đội bóng sẽ phải nỗ lực hết sức.

HS