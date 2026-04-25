U17 Việt Nam thống trị Đông Nam Á với kỷ lục 4 lần vô địch; Bayern treo thưởng cho chức vô địch Champions League

U17 Việt Nam thống trị Đông Nam Á với kỷ lục 4 lần vô địch

Tối 24/4, U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Malaysia với tỷ số cách biệt 3-0 trong trận chung kết để chính thức đăng quang ngôi vương Đông Nam Á 2026. Chiến thắng này giúp “Rồng vàng” đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng vô địch nhiều nhất giải đấu (4 lần), đồng thời nâng chuỗi bất bại của HLV Cristiano Roland lên con số 16.

U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng ở trận chung kết với U17 Malaysia

Bên cạnh chức vô địch, các cầu thủ trẻ còn thâu tóm danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất (Nguyễn Lực) và Thủ môn xuất sắc nhất (Xuân Hòa). Với thành tích thuyết phục, toàn đội đã nhận mức thưởng tổng cộng 1,1 tỷ đồng từ VFF, tạo đà tâm lý cực tốt trước khi lên đường tham dự VCK U17 châu Á vào đầu tháng 5 tới.

Thủ quân Nguyễn Văn Quyết: ‘Ninh Bình có 3 Hoàng Đức thì cũng thế thôi!’

Tối 24/4, Hà Nội FC đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân của Ninh Bình tại vòng 20 V.League 2025/2026. Trong ngày vắng nhiều trụ cột, đội bóng Thủ đô đã thể hiện sự lì lợm nhờ sự tỏa sáng của các cựu binh như Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Quyết, cùng bàn thắng đầu tay của trung vệ mới 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp.

Niềm vui của Văn Quyết khi có bàn thắng cho Hà Nội

Dù Ninh Bình nỗ lực bám đuổi với sự góp mặt của Hoàng Đức ở cuối trận, Hà Nội FC vẫn bảo toàn thành công 3 điểm.

Sau trận đấu, thủ quân Văn Quyết gây chú ý với phát biểu thẳng thắn về lối chơi của đối thủ, khẳng định chiến thắng của Hà Nội là xứng đáng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Kết quả này giúp Hà Nội FC có 36 điểm, áp sát top 3 và phả hơi nóng vào chính Ninh Bình khi khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn 1 điểm.

Kháng cáo bất thành, MU phải chấp nhận án phạt dành cho Lisandro Martinez

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã bác bỏ đơn kháng cáo của Manchester United, giữ nguyên án phạt treo giò 3 trận đối với trung vệ Lisandro Martinez.

Án treo giò Martinez là tổn thất lớn với MU.

Quyết định này xuất phát từ hành vi giật tóc tiền đạo Calvert-Lewin trong trận thua Leeds United ngày 13/4. Dù HLV Michael Carrick kịch liệt phản đối, FA vẫn khẳng định trọng tài không mắc sai lầm và hành vi bạo lực này cần bị ngăn chặn.

Sự vắng mặt của Martinez là đòn giáng mạnh vào hàng thủ “Quỷ đỏ” trong giai đoạn nước rút, đặc biệt khi anh sẽ lỡ hẹn với trận đại chiến quan trọng gặp Liverpool. HLV Carrick hiện phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi nhiều trụ cột hàng thủ vẫn đang chấn thương.

Bayern treo thưởng cho chức vô địch Champions League

Nhà cầm quân người Bỉ, Vincent Kompany, sẽ nhận khoản thưởng 1 triệu euro nếu giúp Bayern Munich vô địch Champions League mùa này. Sau khi loại Real Madrid, “Hùm xám” đang tràn đầy tự tin hướng tới cú ăn ba lịch sử khi đã đăng quang Bundesliga và lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Bayern treo thưởng cho chức vô địch Champions League.

Thành công rực rỡ này là lời khẳng định đanh thép cho năng lực của Kompany sau những hoài nghi ban đầu. Với lối chơi tấn công áp đảo, Bayern hiện đã vào đến bán kết Champions League để đối đầu với PSG. Người hâm mộ đang kỳ vọng đội bóng xứ Bavaria sẽ khép lại một mùa giải hoàn hảo bằng danh hiệu danh giá nhất châu lục.

Kịch bản sụp đổ của Tottenham nếu phải xuống hạng

Việc rớt xuống Championship sẽ là thảm họa toàn diện, đẩy Tottenham vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về tài chính và nhân sự. Mất đi doanh thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình Premier League, Spurs sẽ buộc phải bán tháo các ngôi sao để cân bằng ngân sách, trong khi những trụ cột cũng không mặn mà với việc thi đấu ở hạng dưới.

Spurs đối mặt nguy cơ rớt hạng mùa này.

Vị thế đàm phán suy giảm cùng nguy cơ “chảy máu” tài năng khiến đội hình tan rã, buộc CLB phải chuyển sang mô hình tiết kiệm. Championship vốn khắc nghiệt không phải nơi dành cho những kẻ ảo tưởng vào danh tiếng; nếu không kịp tái thiết, Tottenham hoàn toàn có thể mắc kẹt và đánh mất vị thế “ông lớn” trong nhiều năm.

