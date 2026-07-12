U13 Đông Á Thanh Hóa giành Huy chương Đồng tại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2026

Dừng bước trước Sông Lam Nghệ An ở trận bán kết với tỷ số 0-4, U13 Đông Á Thanh Hóa khép lại hành trình tại Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 với tấm Huy chương Đồng.

Nguyễn Lê Gia Bảo (áo vàng) và các đồng đội chơi phòng ngự chặt chẽ, bảo toàn tỉ số 0-0 trong phần lớn thời gian trận đấu. Ảnh: BTC

Tối 11/7, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), U13 Đông Á Thanh Hóa bước vào trận bán kết gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Sông Lam Nghệ An.

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tập trung số đông bên phần sân nhà nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Nghệ.

Ngay từ những phút đầu, Sông Lam Nghệ An kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức các đợt tấn công.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa thi đấu đầy tập trung, cùng sự xuất sắc của thủ môn Ngọc Sơn đã giúp đội bóng xứ Thanh đứng vững trong suốt hiệp đấu đầu tiên.

Sau 30 phút, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

U13 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) “gục ngã” chóng vánh trong ít phút cuối trận. Ảnh: BTC

Bước sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự số đông với mục tiêu kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 51 khi đội trưởng Bá Duẩn có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội bóng xứ Nghệ thi đấu hưng phấn hơn. Chỉ 5 phút sau, Bá Duẩn tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Đức Hiếu nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Sức ép liên tiếp được Sông Lam Nghệ An tạo ra khiến hàng thủ Đông Á Thanh Hóa không còn duy trì được sự chắc chắn như trong hiệp 1.

Phút 58, Bá Duẩn hoàn tất cú đúp kiến tạo khi dọn cỗ cho Xuân Lượng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút bù giờ 60+1, Đức Hiếu hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho đại diện xứ Nghệ.

U13 Đông Á Thanh Hóa chính thức khép lại hành trình tại giải đấu năm nay với tấm HCĐ.

Dừng bước ở bán kết, U13 Đông Á Thanh Hóa giành Huy chương Đồng cùng CLB Bóng đá Hà Nội.

Từ một đội bóng chỉ hội quân trở lại ít tuần trước vòng loại, phải vượt qua “khe cửa hẹp” để giành vé dự vòng chung kết với tư cách một trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, các cầu thủ trẻ xứ Thanh đã thi đấu bản lĩnh, đặc biệt là chiến thắng trước chủ nhà Hải Phòng trên chấm luân lưu ở tứ kết, qua đó khép lại giải đấu với vị trí trong top 4 đội mạnh nhất cả nước.

Trận chung kết Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 13/7 trên sân vận động Lạch Tray, giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel.

Hoàng Sơn