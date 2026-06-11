U11 Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở bảng đấu “vừa sức” tại vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026

Chiều 11/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026 tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại khu vực Quảng Ngãi.

Kết quả bốc thăm vòng loại bảng Quảng Ngãi - Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Bóng đá trẻ Việt Nam).

Vòng loại bảng Quảng Ngãi có sự tham gia của 15 đội bóng đến từ nhiều địa phương trên cả nước, được chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc.

Theo kết quả bốc thăm, U11 Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở bảng đấu cùng đội chủ nhà Quảng Ngãi, TTTT Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa. Trong đó, Quảng Ngãi được đánh giá là đối thủ đáng chú ý khi có lợi thế sân nhà. Các đội còn lại được xem là những đối thủ vừa sức, tạo điều kiện để thầy trò HLV Nguyễn Thành Đạt cạnh tranh một trong hai tấm vé vào vòng chung kết.

Thầy trò U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hướng đến mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã có quá trình tập luyện và rèn quân khá kỹ lưỡng trong thời gian qua. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện kỹ, chiến thuật, nâng cao thể lực và bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ nhằm hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại vòng loại.

Đội bóng xứ Thanh cũng có thêm sự tự tin nhờ thành tích ấn tượng ở những mùa giải gần đây. Trong hai lần tham dự gần nhất, các đội tuyển U11 Việt Hùng Thanh Hóa đều xuất sắc giành huy chương Đồng toàn quốc, khẳng định vị thế của một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiêu biểu ở lứa tuổi nhi đồng.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ thi đấu từ ngày 12 đến 20/6.

Theo lịch thi đấu, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ lần lượt gặp Quảng Ngãi (17 giờ ngày 14/6), Khánh Hòa (16 giờ ngày 16/6), Gia Lai (16 giờ ngày 18/6) và Lâm Đồng (16 giờ ngày 20/6).

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng bảng đấu được đánh giá khá cân bằng, đội bóng trẻ xứ Thanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng và giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026.

Hoàng Sơn