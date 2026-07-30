Thanh Hóa giao 4.381 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên hành chính năm học 2026-2027

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND giao 4.381 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm giáo viên và nhân viên hành chính trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027 theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và bảo đảm hoạt động của các nhà trường.

Giáo viên hướng dẫn các cháu luyện viết chữ. Ảnh: Khánh Linh

Theo quyết định, tổng số 4.381 chỉ tiêu hợp đồng lao động được giao, gồm: 991 chỉ tiêu khối mầm non, 1.325 chỉ tiêu khối tiểu học, 1.651 chỉ tiêu khối trung học cơ sở và 414 chỉ tiêu khối trung học phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Riêng các hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đã được UBND tỉnh giao và ký kết trong năm học 2025-2026 tiếp tục thực hiện từ ngày 1/6/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định; kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý thực hiện ký kết hợp đồng lao động đúng số lượng chỉ tiêu được giao, đồng thời ưu tiên ký kết đối với số lao động hợp đồng làm giáo viên được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong năm học 2025-2026.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí theo quy định; UBND các xã, phường hướng dẫn các trường trực thuộc tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng theo đúng chỉ tiêu được phân bổ.

Danh sách Chỉ tiêu hợp đồng lao động làm giáo viên và nhân viên hành chính khối mầm non giao cho các địa phương xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)