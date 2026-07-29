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Kickboxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Tại Giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026, các vận động viên (VĐV) Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 7 huy chương các loại. Trong đó có 4 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ). 

Kickboxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc

Tại Giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026, các vận động viên (VĐV) Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 7 huy chương các loại. Trong đó có 4 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Kickboxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc

VĐV Nguyễn Tiến Thành giành HCV ở hạng 69kg, lứa tuổi 17-18.

Giải diễn ra từ ngày 22 - 29/7, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 430 VĐV của 25 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Các VĐV tham gia tranh tài nội dung đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp, chia thành 3 lứa tuổi gồm 13-14, 15-16 và 17-18 với tổng cộng 60 hạng cân (32 hạng cân nam, 28 hạng cân nữ).

Đội tuyển Kickboxing Thanh Hóa tham gia giải với 1 huấn luyện viên và 13 VĐV, trong đó chủ yếu là các võ sĩ trẻ thuộc các tuyến năng khiếu và trẻ tiêu biểu nhất hiện nay.

Kickboxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc

Nữ võ sĩ Quách Thị Huyên giành HCV ở hạng 54kg, lứa tuổi 15-16.

Kickboxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc

VĐV Lương Thị Hằng giành HCV hạng 60kg, lứa tuổi 17-18.

4 HCV thuộc về các VĐV: Quách Thị Huyên (hạng 54kg) và Trần Ngọc Thủy Tiên (hạng 63kg), lứa tuổi 15-16; Lương Thị Hằng (hạng 60kg) và Nguyễn Tiến Thành (hạng 69kg), lứa tuổi 17-18.

HCB thuộc về VĐV Lê Bảo Quyên (hạng 50kg), lứa tuổi 13-14.

Hai HCĐ thuộc về VĐV Lê Nguyên Phong (hạng 42kg), lứa tuổi 15-16 và Nguyễn Cẩm Linh (hạng 69kg), lứa tuổi 17-18.

Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của Kickboxing Thanh Hóa tại một giải trẻ quốc gia.

Anh Tuân

Từ khóa:

#Thanh hóa #Toàn quốc #Vô địch #Huy chương vàng #Thành tích #Vận động viên #Sở Văn hóa #Hcv #Hcb #Hcđ

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