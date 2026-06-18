U11 Việt Hùng Thanh Hóa chính thức giành vé dự vòng chung kết

U11 Việt Hùng Thanh Hóa hòa 2-2 trước U11 Gia Lai trong trận đấu tâm điểm của bảng đấu tại vòng loại bảng Quảng Ngãi - Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026 diễn ra chiều 18/6. Kết quả này cùng thất bại của U11 TTTT Lâm Đồng trước U11 Quảng Ngãi đã giúp đội bóng xứ Thanh chính thức giành quyền vào vòng chung kết trước một lượt trận.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa quyết tâm bước vào trận đấu quan trọng gặp U11 Gia Lai. (Ảnh chụp màn hình)

Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết. Nếu như U11 Gia Lai bước vào trận đấu với quyết tâm cao bởi đây là lượt trận cuối cùng của họ tại vòng loại, thì U11 Việt Hùng Thanh Hóa cũng hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để sớm tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết.

Ngay ở giây thứ 46, đội bóng xứ Thanh đã khiến đối thủ bất ngờ với một pha phối hợp nhuần nhuyễn từ phần sân nhà. Bóng được triển khai mạch lạc trước khi Hà Duy Khánh có mặt đúng lúc để đệm bóng ngay mép vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.

Video: Hà Duy Khánh mở tỉ số trận đấu cho U11 Việt Hùng Thanh Hóa. (Nguồn: BTC)

Có bàn thắng sớm, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục thể hiện sự tự tin trong cách tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, sau những phút thi đấu có phần chùng xuống, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Đạt phải trả giá. Phút thứ 5, từ một tình huống mất bóng ở giữa sân, Đức Huy tận dụng cơ hội để dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho U11 Gia Lai.

Dẫu vậy, đội bóng xứ Thanh nhanh chóng lấy lại thế dẫn bàn. Phút thứ 7, đội trưởng Đức Anh xử lý đầy tinh tế khi cài người, xoay xở khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương trước khi đánh bại thủ môn Gia Lai ở thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1.

Video: Đội trưởng Đức Anh nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Thanh. (Nguồn: BTC)

Những phút tiếp theo diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội liên tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. U11 Việt Hùng Thanh Hóa có nhiều tình huống phối hợp sắc nét, trong khi U11 Gia Lai cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha lên bóng tốc độ của Đức Huy.

Phút 16, Khánh Duy tung cú dứt điểm uy lực vào góc cao nhưng thủ môn Phú Trọng đã có pha cứu thua xuất sắc. Một phút sau, Minh Quân bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi không thể đánh bại thủ môn đối phương trong tình huống đối mặt.

Khi hiệp một tưởng chừng sẽ khép lại với lợi thế cho đội bóng xứ Thanh thì ở những giây cuối cùng, Thuận Nhân xử lý khéo léo trước khi tung cú sút mạnh vào góc gần, đánh bại thủ môn Anh Khoa để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên chặt chẽ hơn khi cả hai đội đều thi đấu thận trọng. U11 Gia Lai có thời điểm chơi lấn lướt và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, trong đó thủ môn Anh Khoa đã có pha cứu thua quan trọng ở phút 27 sau tình huống phối hợp đá biên của đối thủ.

Ở chiều ngược lại, U11 Việt Hùng Thanh Hóa cũng có những cơ hội ngon ăn để định đoạt trận đấu. Phút 37, Đức Anh chọc khe thuận lợi để Bảo Anh băng xuống dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Chỉ một phút sau, Bảo Anh tiếp tục có cơ hội đối mặt thủ môn đội bóng Gia Lai nhưng pha chích mũi giày lại thiếu chính xác.

Những phút cuối trận diễn ra đầy kịch tính khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng thành công các cơ hội tạo ra và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Sau trận đấu giữa U11 Việt Hùng Thanh Hóa và U11 Gia Lai, U11 TTTT Lâm Đồng để thua 0-2 trước chủ nhà U11 Quảng Ngãi. Kết quả này giúp cục diện bảng đấu sớm được định đoạt khi U11 Việt Hùng Thanh Hóa và U11 Gia Lai cùng có 7 điểm sau 3 lượt trận, bỏ xa nhóm các đội phía sau đang có 3 điểm.

Cục diện bảng đấu sau ngày thi đấu 18/6.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa hiện dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại +7, trong khi U11 Gia Lai xếp thứ hai với hiệu số +3. Với việc bảng đấu lấy 2 đội dẫn đầu vào vòng chung kết, cả U11 Việt Hùng Thanh Hóa và U11 Gia Lai đã chính thức giành vé đi tiếp trước lượt trận cuối.

Theo lịch thi đấu, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ gặp U11 TTTT Lâm Đồng lúc 16 giờ ngày 20/6. Đây sẽ là trận đấu quyết định vị trí nhất bảng của thầy trò HLV Nguyễn Thành Đạt tại vòng loại.

Hoàng Sơn