Tỷ lệ cấp điện ổn định trong mùa cao điểm tại khu vực Sầm Sơn đạt 98%

Nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong mùa cao điểm du lịch khiến công tác cung ứng điện tại Sầm Sơn đối mặt với nhiều áp lực.

Điện lực Sầm Sơn bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

Những ngày cao điểm du lịch, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn luôn hoạt động hết công suất. Với nhiều doanh nghiệp, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn quyết định chất lượng dịch vụ.

Đi vào hoạt động từ dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, Nhà hàng Trọng hải sản sử dụng lượng điện trung bình khoảng 250 triệu đồng mỗi tháng. Phần lớn điện năng được dùng để vận hành hệ thống làm mát các bể nuôi hải sản, duy trì nhiệt độ từ 3-5 độ C nhằm bảo đảm hải sản luôn tươi sống trước khi phục vụ thực khách.

Anh Bùi Minh Toản, đại diện nhà hàng cho biết: "Chỉ cần xảy ra sự cố mất điện hoặc điện áp không ổn định có thể ảnh hưởng đến môi trường sống của hải sản. Nhờ ngành điện chủ động kiểm tra, nâng cấp lưới điện trước mùa du lịch nên hoạt động của nhà hàng diễn ra ổn định".

Nguồn điện liên tục còn góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.

Chị Vũ Thị Hoa, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ gia đình chị thường lựa chọn Sầm Sơn để nghỉ hè. Trong những ngày nắng nóng, hệ thống điều hòa tại khách sạn, nhà hàng và các điểm dịch vụ hoạt động ổn định giúp kỳ nghỉ trở nên thoải mái hơn.

Theo Điện lực Sầm Sơn, hè năm 2026 phụ tải điện trên địa bàn tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài và lượng khách du lịch gia tăng. Công suất phụ tải cực đại ước đạt 80 MW, tăng 11% so với mùa hè năm trước. Đỉnh phụ tải tập trung trong các khung giờ 18 đến 20 giờ và 22 đến 23 giờ, thời điểm các hoạt động du lịch, dịch vụ diễn ra sôi động nhất.

Ngay từ đầu hè, Điện lực Sầm Sơn đã đầu tư xây dựng mới 2 trạm biến áp, xây dựng mới hơn 4km và cải tạo trên 22km đường dây hạ áp, sửa chữa lớn hai lộ đường dây trung thế với tổng kinh phí gần 11,8 tỷ đồng. Ngành điện còn tăng cường kiểm tra thiết bị bằng camera nhiệt, theo dõi phụ tải từ xa, bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ và kết nối các mạch vòng trung thế để sẵn sàng chuyển tải khi xảy ra sự cố.

Nhờ chủ động các phương án vận hành và đầu tư hạ tầng, nguồn điện phục vụ khu vực Sầm Sơn được bảo đảm ổn định trong mùa du lịch cao điểm, đạt 98%.

Hương Quỳnh