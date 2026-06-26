Điện lực Hạc Thành giữ dòng điện ổn định trong cao điểm mùa hè

Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Điện lực Hạc Thành, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, trọng tâm là thay mới và hoán chuyển máy biến áp tại một số khu vực có nguy cơ quá tải nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Nhân viên Điện lực Hạc Thành thay thế máy biến áp ngay trong đêm để cấp điện trở lại sớm nhất có thể cho người dân.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa tăng đột biến. Để bảo đảm cấp điện, Điện lực Hạc Thành đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giảm quá tải cục bộ và nâng cao chất lượng điện năng. Theo đó, Điện lực Hạc Thành đã thực hiện đầu tư mới 3 máy biến áp, hoán chuyển 57 máy biến áp trong tổng số các trạm biến áp do đơn vị quản lý. Quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, đồng thời giảm thiểu thời gian mất điện, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Ông Lê Anh Vũ, Phó Trưởng Điện lực Hạc Thành, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: "Trong những ngày phụ tải điện liên tiếp lập đỉnh, lực lượng cán bộ, nhân viên Điện lực Hạc Thành đã nỗ lực làm việc xuyên ngày đêm để theo dõi vận hành, xử lý sự cố và khắc phục các điểm có nguy cơ quá tải. Chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện, thiết bị sẵn sàng xử lý, khắc phục nhanh nhất sự cố. mục tiêu là cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng".

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Điện lực Hạc Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả tới các khách hàng. Đơn vị khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; cài đặt điều hòa ở mức hợp lý, từ 26 - 27 độ C trở lên; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, aptomat, ổ cắm để phòng ngừa nguy cơ chập cháy, mất an toàn điện. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không câu cá, thả diều gần trạm điện, cột điện, khu vực có lưới điện cao áp. Không dùng vật liệu dẫn điện như gậy sắt, sào kim loại, dây đồng... để gỡ diều hoặc các vật mắc vào đường dây điện.

Trong thời gian tới, Điện lực Hạc Thành tiếp tục theo dõi sát tình hình mang tải của các trạm biến áp, kịp thời triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Lương