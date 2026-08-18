Trồng “cây thoát nghèo” trên đỉnh Pù Ngùa

Trên đỉnh Pù Ngùa, xã biên giới Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa quanh năm mây phủ, đồng bào người Mông nơi đây đã tìm thấy một hướng đi mới từ cây táo mèo - loại cây được kỳ vọng trở thành “cây thoát nghèo” giúp người dân từng bước đổi thay cuộc sống.

Video: Cây táo mèo trồng trên đỉnh Pù Ngùa.

Đường lên đỉnh Pù Ngùa quanh co giữa những triền núi cao hun hút về phía rừng già. Ở nơi đây cây táo mèo đang được đồng bào người Mông kỳ vọng trở thành “cây thoát nghèo” và vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất vùng biên này.

Sau gần 2 giờ đi bộ xuyên qua những cánh rừng tái sinh theo những lối mòn cheo leo, có đoạn dốc gần như dựng đứng, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên đỉnh Pù Ngùa. Từ trên cao nhìn xuống, những vạt xanh trải dài từ đỉnh núi xuống lưng chừng sườn đồi không còn là rừng hoang mà là những cây táo mèo đang mùa trĩu quả.

Trước khi trồng cây táo mèo, ông Thao Nọ Gia (62 tuổi) chia sẻ: “Đồng bào người Mông chúng tôi chủ yếu sản xuất theo phương thức truyền thống, lúc mưa thuận thì được mùa, nhưng những năm thời tiết khắc nghiệt thì công lên nương rẫy trồng ngô, sắn và lúa có khi không đủ ăn”.

Theo ông Gia, từ những diện tích thử nghiệm ban đầu vào năm 2019, đến nay gia đình ông có hơn 7ha trồng cây táo mèo. Cây táo mèo trên đỉnh Pù Ngùa mỗi năm mang lại nguồn thu cho gia đình ông từ 600 đến 800 triệu đồng.

Đường lên đỉnh Pù Ngùa đã gian nan, nhưng đưa hàng tấn táo mèo từ trên núi xuống đến tay thương lái còn là bài toán không dễ. Ông Gia cho biết, nếu gùi táo theo đường rừng về trung tâm xã Pù Nhi thì quãng đường quá xa, nên gia đình chọn đưa quả xuống bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, đường ngắn và thuận lợi hơn.

“Đối với gia đình tôi, từ chỗ sản xuất chỉ đủ ăn, có năm còn thiếu lương thực khổ cực lắm, giờ trồng cây táo mèo không còn lo đói ăn nữa”, ông Gia chia sẻ.

Táo mèo sinh trưởng trên những triền đất cao, nơi nguồn nước tưới hạn chế. Sức sống của loại cây này giúp người dân có thêm lựa chọn thay thế những cây trồng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những triền táo mèo nối tiếp nhau ở đại ngàn Pù Ngùa giờ đây đang trở thành sinh kế lâu dài.

Trong chuyến đi lên đỉnh Pù Ngùa, thăm mô hình trồng táo mèo của ông Thao Nọ Gia, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường (bên trái ảnh) cho biết, đây là một trong những mô hình thoát nghèo hiệu quả của đồng bào người Mông ở Pù Nhi.

Theo ông Trường, táo mèo là loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi cao. Cây có sức sống tốt, không đòi hỏi nguồn nước tưới quá lớn và đặc biệt cho giá trị kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng truyền thống.

“Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây táo mèo như một hướng sinh kế mới cho đồng bào Mông vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp, trong đó có cây táo mèo để phát triển kinh tế”, ông Trường cho biết.

Những cây táo mèo tiếp tục lớn lên giữa mây núi Pù Ngùa. Mỗi mùa quả không chỉ mang lại nguồn thu mà còn gieo thêm hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn, nơi người dân có thể thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất vùng biên giới này.

Đặng Trung - Hoàng Đông