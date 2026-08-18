Giải quyết dứt điểm tồn tại trong GPMB Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối

Dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút, song vẫn còn một số tồn tại về giải phóng mặt bằng (GPMB), tập trung chủ yếu tại hành lang tuyến. Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 8/2026, tạo điều kiện để dự án tăng tốc thi công, đóng điện trong năm 2026.

100% diện tích mặt bằng phần trạm biến áp, ảnh hưởng tới 110 hộ trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn, tổng diện tích phải GPMB thực hiện dự án là 5,69ha, liên quan đến 133 hộ dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% GPMB phần diện tích thu hồi và đang tập trung xử lý các nội dung còn lại liên quan đến ảnh hưởng hành lang tuyến.

Ông Lường Văn Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nam Sầm Sơn cho biết: “Hiện trên địa bàn chỉ còn 2 hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến. UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên các hộ vẫn còn một số kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường và tái định cư. Địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, giải thích các quy định tại Nghị định số 62 của Chính phủ về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, tạo đồng thuận để người dân bị ảnh hưởng bàn giao khoảng néo còn lại".

Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), đến ngày 17/8, công tác GPMB phần trạm biến áp đã hoàn thành. Toàn bộ 110/110 hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao 5,24ha mặt bằng. Đối với phần móng trụ, toàn bộ 111 vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, phương án bồi thường mới được phê duyệt tại 104 vị trí, còn 7 vị trí thuộc các địa bàn phường Đông Sơn, phường Đông Quang và xã Quảng Ngọc đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục.

Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn có 111 khoảng cột và 56 khoảng néo, đi qua địa bàn các xã, phường: Thiệu Hóa, Đông Sơn, Đông Quang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Nam Sầm Sơn.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay tập trung tại hành lang tuyến. Trong tổng số 111 khoảng cột, tương ứng 56 khoảng néo, công tác kê kiểm đã hoàn thành toàn bộ; 99/111 khoảng cột đã được phê duyệt phương án bồi thường và 96/111 khoảng cột đã bàn giao mặt bằng. Hiện còn 12/56 khoảng néo chưa được bàn giao, tập trung tại các phường, xã: Đông Sơn, Đông Quang, Nam Sầm Sơn, Quảng Yên, Quảng Ngọc và Quảng Ninh.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Đền bù, CPMB cho biết: “Chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với từng địa phương để xử lý các vị trí còn vướng, đồng thời bố trí cán bộ đầu mối bám sát địa bàn, kịp thời cung cấp hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý phục vụ hoàn thiện phương án bồi thường. Đối với các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguồn kinh phí đã được chủ động chuẩn bị để thực hiện chi trả. Quan điểm của CPMB là các phần việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư phải được chuẩn bị đầy đủ, không để ảnh hưởng đến tiến độ GPMB".

Đối với các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguồn kinh phí đã được chủ động chuẩn bị để thực hiện chi trả. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Đền bù, CPMB

Chủ đầu tư, UBND phường Sầm Sơn đang tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân về ảnh hưởng của hành lang tuyến.

Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn được khởi công tháng 12/2024, do CPMB, thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô công suất 2x250MVA; đường dây đấu nối dài khoảng 36,2km, đi qua địa bàn các xã, phường: Thiệu Hóa, Đông Sơn, Đông Quang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh và Nam Sầm Sơn. Đây là công trình truyền tải điện có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường năng lực truyền tải, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là khu vực Sầm Sơn và các địa bàn lân cận.

Tại TBA 220kV Sầm Sơn, phần đắp nền đường vào trạm đạt khoảng 70%.

Cùng với tháo gỡ mặt bằng, tiến độ thi công trên công trường đang được đẩy nhanh. Tại TBA 220kV Sầm Sơn, đắp nền đường vào trạm đạt khoảng 70%; đắp cát nền trạm đạt 42%. Các hạng mục nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm, nhà bảo vệ đạt khoảng 87% phần xây dựng; bể nước cứu hỏa đạt khoảng 75% phần hoàn thiện; móng máy biến áp AT1 đạt khoảng 80%.

Đối với đường dây đấu nối, toàn bộ 111 vị trí móng đã được đúc và dựng cột hoàn thành. Công tác kéo dây đã hoàn thành tại 37/44 khoảng néo đã bàn giao mặt bằng và tiếp tục được triển khai tại những vị trí đủ điều kiện. Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu sẵn sàng nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công ngay khi địa phương bàn giao mặt bằng.

Các sở, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa và chủ đầu tư kiểm tra mặt bằng trạm biến áp.

Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án chiều 17/8, Sở Công Thương yêu cầu các địa phương tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục GPMB thuộc thẩm quyền; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân.

Trước đó, tại công văn số 16576/UBND-CNXD ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh về việc tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương xác định GPMB Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải hoàn thành trong tháng 8/2026; đồng thời giao rõ phần việc, tiến độ cho từng đơn vị. Theo đó, phường Đông Sơn phải hoàn tất các thủ tục GPMB trước ngày 30/8. Phường Đông Quang hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường các vị trí còn lại trước 25/8, bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 30/8. Xã Quảng Yên, Quảng Ninh hoàn thành các thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường còn vướng trước ngày 20/8 và bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 30/8. Xã Quảng Ngọc, phường Nam Sầm Sơn và xã Thiệu Hóa phải hoàn thành các phần việc được giao trước ngày 25/8. Ban QLDA các công trình điện miền Trung có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, hồ sơ phục vụ GPMB. Sở Công thương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/8.

Minh Hằng - Đức Tình