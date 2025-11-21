Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên BXH FIFA tháng 11; Italy xác định đối thủ ở bán kết play-off World Cup 2026

Tạm chia tay ĐTVN, HLV Kim Sang-sik dồn toàn lực cho U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33; Fernandinho khép lại sự nghiệp huy hoàng ở tuổi 40; Everton muốn phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ McTominay... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (21/11).

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11

FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 11 sớm hơn dự kiến để phục vụ lễ bốc thăm play-off World Cup 2026, và đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc, vươn lên vị trí 110 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11. Ảnh: VFF

Theo VFF, một số trận đấu diễn ra sát thời điểm công bố, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Lào, chưa được tính điểm vào hệ thống xếp hạng lần này. Việc tăng bậc dù chưa cộng điểm mới cho thấy Việt Nam vẫn duy trì vị thế ổn định trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của vòng loại World Cup.

Tạm chia tay ĐTVN, HLV Kim Sang-sik dồn toàn lực cho U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33

ĐT Việt Nam trở về nước sau chiến thắng 2-0 trước Lào, cũng là trận đấu cuối cùng của đội trong năm 2025, khép lại hành trình với 7 thắng – 1 thua qua 8 trận quốc tế.

Trong đó, đội giành hai chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết lượt đi và lượt về ASEAN Cup 2024 (2-1, 3-2), đồng thời có chuỗi kết quả tích cực tại Vòng loại Asian Cup 2027: thắng Lào 5-0 và 2-0, thắng Nepal 3-1 và 1-0, và thua Malaysia 0-4 trong trận đấu sau đó bị FIFA kết luận đội bạn sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu.

Trước khi bước vào Vòng loại châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đã khởi động bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia trong trận giao hữu tại sân Bình Dương.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các cầu thủ được trả về CLB, còn HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện sẽ hội quân U22 Việt Nam tại Vũng Tàu từ ngày 23/11 để chuẩn bị cho SEA Games 33. ĐTQG sẽ trở lại vào FIFA Days tháng 3/2026 với trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Italy xác định đối thủ ở bán kết play-off World Cup 2026

Lễ bốc thăm play-off World Cup 2026 tạo ra nhiều cặp đấu đáng chú ý, trong đó Italy nằm ở nhánh A và gặp Bắc Ireland ở bán kết. Nếu đi tiếp, họ sẽ phải đá chung kết trên sân khách trước đội thắng Wales – Bosnia.

Italy đã vắng mặt ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Kết quả bốc thăm vòng loại 2, World Cup 2026, khu vực châu Âu.

Ba nhánh còn lại chứng kiến các cặp Ukraine – Thụy Điển, Ba Lan – Albania (nhánh B); Thổ Nhĩ Kỳ – Romania, Slovakia – Kosovo (nhánh C); Đan Mạch – Bắc Macedonia và CH Czech – CH Ireland (nhánh D).

Kết quả bốc thăm vòng liên lục địa World Cup 2026.

Ở vòng liên lục địa, Jamaica gặp New Caledonia để tranh suất đấu CH Congo, còn Bolivia gặp Suriname nhằm chọn đội đối đầu Iraq. Các trận play-off sẽ diễn ra tháng 3/2026 trước lễ bốc thăm VCK vào ngày 5/12/2025.

Fernandinho khép lại sự nghiệp huy hoàng ở tuổi 40

Fernandinho chính thức giải nghệ sau trận đấu chia tay tại Arena da Baixada, khép lại sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ với nhiều dấu ấn lớn.

Fernandinho chính thức giải nghệ sau sự nghiệp lẫy lừng.

Anh tỏa sáng ở Shakhtar Donetsk với 6 chức vô địch Ukraine và UEFA Cup 2009, trước khi trở thành trụ cột của Man City, nơi anh giành 5 Premier League, 6 Cúp Liên đoàn và góp mặt 264 trận ở giải đấu số 1 nước Anh.

Trong màu áo Brazil, Fernandinho dự 3 kỳ World Cup và vô địch Copa America 2019. Ở trận chia tay, anh thừa nhận cơ thể không còn đáp ứng được cường độ thi đấu và muốn dành thời gian cho gia đình. Quyết định giải nghệ khép lại hành trình của một chiến binh bền bỉ, biểu tượng thầm lặng của Man City.

Everton muốn phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ McTominay

Scott McTominay đang trở thành mục tiêu “nóng” của châu Âu sau khi lột xác mạnh mẽ trong màu áo Napoli. Everton được cho là sẵn sàng trả tới 62 triệu bảng để đưa tiền vệ người Scotland trở lại Premier League, vượt mốc kỷ lục 50 triệu bảng từng bỏ ra cho Richarlison.

McTominay được săn đón.

HLV David Moyes đánh giá cao khả năng xâm nhập vòng cấm và tạo khác biệt trong chuyển trạng thái của McTominay. Tuy vậy, Napoli và HLV Antonio Conte coi anh là nhân tố không thể thay thế khi đội bóng đang chinh chiến ở Champions League.

Gia nhập Napoli năm 2024 với giá 25,4 triệu bảng, McTominay nhanh chóng tỏa sáng với 13 bàn, vô địch Serie A, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải và xếp thứ 18 Quả bóng vàng 2025. Mùa này, anh vẫn giữ phong độ cao với 4 bàn và một siêu phẩm cho tuyển Scotland.

HS