Indonesia đăng cai bảng đấu có tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026; HLV Zidane ra mắt đội tuyển Pháp

U23 Việt Nam công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho Asiad 20; Myanmar và Malaysia giành chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026; Roberto Mancini tái xuất “ghế nóng” tuyển Italy... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (29/7).

U23 Việt Nam công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho Asiad 20

Ngày 29/7, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân với 29 cầu thủ chuẩn bị cho Asiad 20. Trái với dự kiến ban đầu, danh sách này không giới hạn độ tuổi U21 mà kết hợp linh hoạt giữa các cầu thủ 23 tuổi giàu kinh nghiệm như Thanh Nhàn, Quốc Việt với lứa tài năng trẻ U21 như Cao Văn Bình, Công Phương, Lê Nguyên Hoàng.

Tiền vệ người Thanh Hóa - Lê Văn Thuận (số 10) là trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay. Ảnh: AFC

Danh sách 29 cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Do HLV Kim Sang-sik đang bận làm nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong đợt tập trung từ 29/7 đến 6/8.

Tại Asiad 20 diễn ra ở Nhật Bản, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, hướng tới mục tiêu giành huy chương lịch sử.

Indonesia chính thức đăng cai bảng đấu có đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận sẽ đăng cai bảng đấu Premier (tranh cúp vô địch) của FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên do FIFA tổ chức diễn ra từ ngày 23/9 đến 3/10.

Đội tuyển Việt Nam thuộc bảng Premier, bảng đấu tranh ngôi vô địch của FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Bảng đấu này quy tụ các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Indonesia. Trước đó, Trung Quốc quyết định rút lui để tham dự giải đấu khác, buộc FIFA phải tìm đội khách mời thay thế để đủ 8 đội.

Trong khi đó, bảng đấu thử thách (Challenge) chỉ thi đấu để phân thứ bậc, sẽ có các đội tuyển Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste và Hong Kong (Trung Quốc). Bảng đấu này sẽ được tổ chức tại Hong Kong.

Myanmar và Malaysia giành chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026

Tại bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 28/7, Myanmar đã tạo bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Philippines 4-1 nhờ cú đúp của Than Paing cùng các bàn thắng từ Kyaw Min Oo và Win Naing Tun, qua đó vươn lên đứng thứ ba bảng đấu.

Tiền đạo Malaysia gốc Brazil Paulo Josue (số 17) mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Lào 4-0 ở lượt hai bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: MalaysiaNT

Trong khi đó, trên sân nhà Kuala Lumpur, Malaysia tiếp tục phong độ ấn tượng khi vượt qua Lào với tỷ số 4-0 nhờ các pha lập công của Paulo Josue, Endrick, tình huống phản lưới nhà của Sydavong và bàn thắng ấn định của Wan Kuzain.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, đoàn quân của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe vươn lên dẫn đầu bảng B nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Cuộc đại chiến quyết định ngôi nhất bảng giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 1/8.

Roberto Mancini tái xuất “ghế nóng” tuyển Italy, Claudio Ranieri làm Giám đốc kỹ thuật

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã bất ngờ tái bổ nhiệm Roberto Mancini làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia ngày 28/7, chỉ 3 năm sau khi ông từ chức.

HLV Roberto Mancini từng giúp tuyển Italy giành chức vô địch Euro 2020. Ảnh: Getty

Quyết định này được đưa ra sau khi Pep Guardiola từ chối và Andrea Pirlo mất cơ hội do vướng bê bối cá cược, khiến Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng Leonardo từ chức.

Trong nhiệm kỳ đầu từ 2018-2023, Mancini từng giúp Azzurri vô địch Euro 2020. Đồng thời, FIGC cũng bổ nhiệm chiến lược gia lão luyện Claudio Ranieri giữ chức Giám đốc kỹ thuật.

Bộ đôi này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/7 và bắt đầu chiến dịch UEFA Nations League gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào 25/9.

HLV Zidane tuyên bố đanh thép trong ngày ra mắt đội tuyển Pháp

Chiều 28/7, Zinedine Zidane đã chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, bắt đầu từ ngày 1/8.

HLV Zidane chính thức đảm nhiệm “ghế nóng” tuyển Pháp thay thế cho Didier Deschamps. Ảnh: Icon Sport

Nhà cầm quân sinh năm 1972 bày tỏ niềm tự hào khi hiện thực hóa giấc mơ dẫn dắt “Gà trống Gô-loa” sau quãng thời gian dài chờ đợi. Ông tiếp quản chiếc ghế nóng từ Didier Deschamps - người vừa khép lại nhiệm kỳ 14 năm lịch sử sau World Cup 2026.

Trong ngày ra mắt, huyền thoại bóng đá Pháp khẳng định đã sẵn sàng cho thử thách và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng, với trận đấu mở màn gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League vào tháng 9 tới.

HS