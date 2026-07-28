Đội tuyển bơi Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia năm 2026

Sau 6 ngày tranh tài trong khuôn khổ Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Đà Nẵng, đội tuyển bơi Thanh Hóa giành 9 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn.

VĐV Phạm Thị Vân (áo hồng) và các đồng đội tranh tài tại giải đấu.

Giải diễn ra từ ngày 23 đến 28/7, quy tụ các kình ngư trẻ xuất sắc của 30 đơn vị trên cả nước. Kết thúc giải, đoàn TP Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn, xếp sau là Trung tâm TDTT Quốc phòng 4. Thanh Hóa đứng thứ ba.

Đóng góp lớn nhất vào thành tích của đội tuyển Thanh Hóa là VĐV Phạm Thị Vân với 9 huy chương, gồm 4 HCV và 5 HCB ở nhóm tuổi 18 trở lên.

Nữ kình ngư này giành HCV ở các nội dung 100m tự do, 200m tự do, 200m bướm và 200m hỗn hợp; đồng thời giành thêm 5 HCB ở các nội dung 100m ếch, 200m ếch, 100m ngửa, 200m ngửa và 100m bướm.

Phạm Thị Vân với 4 HCV và 5 HCB giành được tại giải.

Một gương mặt thi đấu nổi bật khác là Tâm Carmen - người giành 4 HCV ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 50m bướm và 100m bướm thuộc nhóm tuổi 12-13.

Hoàng Thị Trang (nhóm tuổi 18 trở lên) đóng góp 1 HCV nội dung 200m ngửa; Lương Thị Minh Nguyệt (nhóm tuổi 14-15) giành 3 HCĐ ở các nội dung 100m ngửa, 200m ngửa và 200m ếch; Lê Anh Bảo Thái (nhóm tuổi 12-13) giành 3 HCĐ ở các nội dung 100m bướm, 200m tự do và 400m tự do.

Hoàng Sơn