Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Đội tuyển bơi Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia năm 2026

Hoàng Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài trong khuôn khổ Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Đà Nẵng, đội tuyển bơi Thanh Hóa giành 9 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn.

Đội tuyển bơi Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia năm 2026

Sau 6 ngày tranh tài trong khuôn khổ Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Đà Nẵng, đội tuyển bơi Thanh Hóa giành 9 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn.

Đội tuyển bơi Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia năm 2026

VĐV Phạm Thị Vân (áo hồng) và các đồng đội tranh tài tại giải đấu.

Giải diễn ra từ ngày 23 đến 28/7, quy tụ các kình ngư trẻ xuất sắc của 30 đơn vị trên cả nước. Kết thúc giải, đoàn TP Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn, xếp sau là Trung tâm TDTT Quốc phòng 4. Thanh Hóa đứng thứ ba.

Đóng góp lớn nhất vào thành tích của đội tuyển Thanh Hóa là VĐV Phạm Thị Vân với 9 huy chương, gồm 4 HCV và 5 HCB ở nhóm tuổi 18 trở lên.

Nữ kình ngư này giành HCV ở các nội dung 100m tự do, 200m tự do, 200m bướm và 200m hỗn hợp; đồng thời giành thêm 5 HCB ở các nội dung 100m ếch, 200m ếch, 100m ngửa, 200m ngửa và 100m bướm.

Đội tuyển bơi Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ quốc gia năm 2026

Phạm Thị Vân với 4 HCV và 5 HCB giành được tại giải.

Một gương mặt thi đấu nổi bật khác là Tâm Carmen - người giành 4 HCV ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 50m bướm và 100m bướm thuộc nhóm tuổi 12-13.

Hoàng Thị Trang (nhóm tuổi 18 trở lên) đóng góp 1 HCV nội dung 200m ngửa; Lương Thị Minh Nguyệt (nhóm tuổi 14-15) giành 3 HCĐ ở các nội dung 100m ngửa, 200m ngửa và 200m ếch; Lê Anh Bảo Thái (nhóm tuổi 12-13) giành 3 HCĐ ở các nội dung 100m bướm, 200m tự do và 400m tự do.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Thanh hóa #Tp Hồ Chí Minh #Hcv #Quốc gia #Vô địch #TDTT #Phạm Thị Vân #Tự do #Hcb #Hcđ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trọng tài từng gây tranh cãi bắt chính trận Việt Nam gặp Singapore; Rodri đồng ý giảm lương để gia nhập Real Madrid

Trọng tài từng gây tranh cãi bắt chính trận Việt Nam gặp Singapore; Rodri đồng ý giảm lương để gia nhập Real Madrid

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Bóng chuyền nam Việt Nam lập kỳ tích vô địch chặng 2 SEA V.League 2026; Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị đấu Singapore; Cuộc thay máu lực lượng của nhà vô địch Europa League Aston Villa... là những tin có trong...
Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều khu phố, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT) không còn là hoạt động mang tính phong trào đơn thuần mà đã trở thành nhu cầu thường xuyên. Mỗi buổi chiều, khi công việc trong ngày tạm gác lại, các sân nhà văn hóa, sân thể thao cộng...
Lan tỏa mạnh mẽ phong trào tập luyện võ thuật

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào tập luyện võ thuật

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Từ miền núi đến đồng bằng, ven biển, võ thuật đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống thể thao của người dân Thanh Hóa. Không chỉ là phương thức rèn luyện sức khỏe, võ thuật còn góp phần bồi dưỡng ý chí, tính kỷ luật, tinh thần thượng võ và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh