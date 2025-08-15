Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng vệ thương mại

Sáng 15/8, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng vệ thương mại; quy định mới về quy trình chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form không ưu đãi cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường, doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, cập nhật về bối cảnh, xu hướng phòng vệ thương mại toàn cầu và khu vực; những ngành hàng trọng điểm có nguy cơ bị điều tra; một số rủi ro về phòng vệ thương mại khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ; hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin, dữ liệu của hệ thống cảnh báo sớm nhằm hạn chế rủi ro về phòng vệ thương mại.

Đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thông tin về bối cảnh và xu hướng phòng vệ thương mại hiện nay.

Cùng với đó, các chuyên gia đã hướng dẫn quy trình cấp xuất xứ hàng hóa C/O không ưu đãi theo quy định nước nhập khẩu; giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ và tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đưa ra các lưu ý cần thiết dành cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, phân tích làm rõ những sai phạm thường gặp liên quan đến xuất xứ hàng hóa và thương mại quốc tế và được các chuyên gia trực tiếp giải đáp một số thắc mắc liên quan đến phòng vệ thương mại.

Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa, hiện nay xu hướng phòng vệ thương mại quốc tế đang ngày càng gia tăng; các nước cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Hội nghị này sẽ giúp các cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cập nhật kịp thời xu hướng của thị trường cũng như những quy định mới trong hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó chủ động xử lý, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, tận dụng tối đa các ưu đãi để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Lê Hòa