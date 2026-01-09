Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp được các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của xã Quan Sơn trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Nổi bật trong thời gian qua, UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Chuỗi sự kiện đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong bức tranh xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Trong lễ khai trương và hội nghị kết nối cung – cầu nông sản năm 2025 đã có 20 hợp đồng được ký kết với sự tham gia của 40 doanh nghiệp, HTX mở ra những hướng hợp tác mới, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ hội nghị được tổ chức bài bản, quy mô lớn với 300 gian hàng, với sự tham gia của 37 xã, phường, 107 tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và 77 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự hiện diện các doanh nghiệp, HTX đến từ nhiều tỉnh, thành phố lớn, như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lào Cai... không chỉ góp phần gia tăng tính kết nối vùng miền mà còn tạo điều kiện để sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được so sánh, khẳng định vị thế trên thị trường rộng lớn hơn. Qua đó, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, đặc sản địa phương đã tiếp cận được hệ thống phân phối hiện đại, chuỗi bán lẻ và các đối tác xuất khẩu tiềm năng.

Song song với các sự kiện quy mô cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn chú trọng đưa hoạt động xúc tiến thương mại về cơ sở thông qua việc phối hợp với các xã Hoằng Hóa, Hợp Tiến, Sao Vàng và An Nông tổ chức thành công 4 phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn. Mỗi phiên chợ có quy mô khoảng 50 gian hàng, thu hút 160 lượt doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham gia với các mặt hàng đa dạng, phong phú, chủ yếu là sản phẩm OCOP và sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm. Các phiên chợ không chỉ là nơi giao thương, mua bán mà còn trở thành kênh truyền thông trực tiếp, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn về chất lượng, nguồn gốc và giá trị của nông sản địa phương, đồng thời tạo niềm tin đối với sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

Cùng chung mục tiêu mở rộng thị trường thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương đã hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ lớn, như: Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025, Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, Hội chợ Mùa Thu 2025...

Bên cạnh đó, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động liên kết, quảng bá du lịch gắn với giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP tại các sự kiện lớn do Trung ương và các địa phương tổ chức, như: Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh, Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, ITE TP Hồ Chí Minh, Festival Thu Hà Nội, Triển lãm du lịch Huế 2025, Hội chợ quốc tế Lào Cai, Liên hoan ẩm thực tại Hưng Yên, Bình Định, Quảng Ninh... Qua đó, sản phẩm nông sản của tỉnh được quảng bá một cách sinh động, gắn với câu chuyện văn hóa, du lịch và ẩm thực.

Ông Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Xứ Thanh, xã Vạn Lộc, cho biết: “Việc tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 là cơ hội đặc biệt để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng và đối tác. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ và cập nhật xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của thị trường, từ đó điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp”.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp của tỉnh còn được gắn kết chặt chẽ với hoạt động văn hóa, du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành. Với hơn 120 gian hàng, giới thiệu khoảng 500 món ăn, đồ uống, đặc sản và sản phẩm OCOP của 14 tỉnh, thành phố trong cả nước, liên hoan đã thu hút hơn 400.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm...

Với cách làm chủ động, bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm từng bước đưa nông sản của tỉnh vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để các ngành, địa phương và doanh nghiệp, HTX tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, hội nhập và bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hợi