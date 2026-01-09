Ngành Thuế Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới

Sáng 9/1, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Cục Thuế, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế Thanh Hóa, kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh hoàn thành vượt dự toán được giao. Kết quả thu NSNN năm 2025 của ngành đạt 36.246 tỷ đồng, đạt 138% dự toán Trung ương và 131,8% dự toán địa phương.

Trưởng Thuế Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, ngành thuế Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp như kiểm soát chặt chẽ nguồn thu; tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế; đẩy mạnh số hóa trong quản lý thuế...

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, kê khai, hoàn thuế; công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử... cũng được ngành quan tâm đẩy mạnh. Kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ tiếp tục được tăng cường.

Đại diện phòng chuyên môn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban chức năng của Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu được đề ra trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế Thanh Hóa cùng những kết quả, đóng góp xứng đáng của đơn vị trong năm 2026 vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Các đồng chí gợi mở một số giải pháp, giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành Thuế Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các mặt công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Bước sang năm 2026 sẽ có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức là rất lớn. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Thuế.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị ngành Thuế Thanh Hóa cần bám sát nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Cục Thuế giao và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tham mưu cho tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác chuyên môn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thuế, đăng ký thuế, kê khai thuế, kiểm tra thuế, quản lý phòng ngừa rủi ro... hướng tới mục đích thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, giúp người dân, doanh nghiệp nộp thuế đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đề nghị ngành Thuế Thanh Hóa tiếp tục tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực của ngành; quan tâm kết nối dữ liệu liên thông với các ngành chức năng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời tập trung làm tốt công tác cán bộ, tạo thuận lợi cho cán bộ chuyên tâm công tác theo mô hình mới, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ, phòng ngừa tiêu cực xảy ra.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí cũng yêu cầu Thuế Thanh Hóa duy trì tốt hoạt động của cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt chi độ định kỳ; phát huy sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau trong chuyên môn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trao Giấy khen của Cục Thuế cho Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Trao Giấy khen của Thuế tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 được Cục Thuế và Thuế tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Phong Sắc