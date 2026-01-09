Viettel đạt doanh thu kỷ lục 220 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Sáng ngày 9/1/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam.

Tăng trưởng bứt phá, kinh doanh hiệu quả

13,8% là mức tăng trưởng ấn tượng đối với một tập đoàn có quy mô rất lớn như Viettel, thể hiện được vai trò dẫn dắt cũng như sự chuyển dịch mạnh mẽ với nhiều động lực tăng trưởng mới. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng.

Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Đến nay, trong 10 nước đầu tư nước ngoài thì có 7 nước, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất (tại Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique).

Tập đoàn Viettel đạt được tăng trưởng cao nhờ có sự bứt phá trong tất cả các trụ cột kinh doanh, nghiên cứu, sản xuất, đặc biệt gắn chặt với các định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57 do Bộ Chính trị đề ra.

Làm chủ công nghệ lõi

Trong năm 2025, Viettel đã tiến hành sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị cho Bộ Quốc phòng nhiều loại vũ khí trọng điểm, lần đầu tiên thử nghiệm thành công loại vũ khí chiến lược công nghệ cao có tầm xa mới với thời gian nghiên cứu vượt tiến độ đề ra.

Viettel đã trở thành hạt nhân nghiên cứu, sản xuất công nghiệp lưỡng dụng, làm chủ công nghệ lõi. Tập đoàn đã công bố 406 bài báo khoa học quốc tế, sở hữu 175 bằng sáng chế trong nước, 41 bằng sáng chế quốc tế, cùng 2 giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ và nhiều giải thưởng quốc tế.

Tiên phong phát triển hạ tầng số và hạ tầng logistics quốc gia

Với chiến dịch thần tốc xây dựng hạ tầng 5G trong năm vừa qua, Viettel đạt luỹ kế toàn mạng 30.000 trạm 5G, là mạng 5G lớn nhất Việt Nam, đáp ứng vượt cam kết với Chính phủ, nhằm tạo nền tảng cốt lõi cho việc tăng trưởng kinh tế số và thúc đẩy xã hội số một cách toàn diện.

Viettel cũng khởi công 3 trung tâm dữ liệu với quy mô lớn và siêu lớn, tổ hợp các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đóng góp vào mục tiêu phát chiến lược hạ tầng số, hạ tầng công nghệ tiên tiến, song hành cùng sự phát triển công nghệ của thế giới.

Tập đoàn đã tham gia phát triển hạ tầng logistics với các dự án trọng điểm góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics chiến lược của khu vực, như khởi công xây dựng Trung tâm Logistics tại Đà Nẵng, xúc tiến triển khai các cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, cũng như mở rộng kinh doanh logistics sang các thị trường Đông Nam Á.

Xây dựng các nền tảng chuyển đổi số trọng yếu quốc gia

Trong năm 2025, Viettel là đơn vị chủ lực triển khai chuyển đổi số cho các cơ quan Trung ương, đặc biệt là cho các cơ quan Đảng và cho Quốc hội. Nhiều nền tảng quan trọng, quy mô lớn, yêu cầu cao về bảo mật và độ ổn định đã được đưa vào vận hành đồng bộ.

Tập đoàn cũng triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống điều hành tác nghiệp liên thông từ Trung ương tới địa phương, giúp vận hành ổn định mô hình chính quyền 2 cấp sau sáp nhập. Công cụ trợ lý ảo của Viettel giúp người dân giải đáp vướng mắc, tra cứu thông tin dễ dàng 24/7, nhanh chóng, chính xác về các đơn vị hành chính mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “Nhìn lại năm 2025, trong dịp đại lễ A80 khách hàng Viettel đã có nhiều chia sẻ dí dỏm, sáng tạo nhưng rất ý nghĩa như: ‘Sim này của Viettel thật lực lưỡng!’, ‘Không uổng công hơn 10 năm qua nạp thẻ, mua gói cước của Viettel’, hay ‘Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của quý Tập đoàn’, ‘Tôi đang dùng gói cước bảo vệ Tổ quốc’... Có nghĩa là khách hàng đã thấu hiểu và tin tưởng rằng Viettel đang dùng chính nguồn lực, đóng góp của nhân dân để đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất, tạo ra giá trị cho đất nước và xã hội, và làm cho những sản phẩm của người Việt được biết đến rộng rãi hơn.

Năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện. Vì thế, với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước – đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững”.

